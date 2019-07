Rethmar

Der Ortsrat Rethmar ist mit dem Entwurf des künftigen Baugebiets Vorwerks Garten nicht zufrieden. Er fordert von der Stadtverwaltung jetzt Änderungen hinsichtlich der Grundstücksgrößen und der Dachneigungen.

Ortsrat: Stadt hat Wünsche ignoriert

Das Baugebiet Vorwerks Garten liegt im südlichen Teil des Neubaugebiets Rethmar-West. Dort sollen neben Mehrfamilienhäusern auch großzügige Grundstücke mit Einfamilienhäusern entstehen. Dabei soll ein sanfter Übergang von der vorhandenen Bebauung gestaltet werden. „Es ist für uns unverständlich, dass die Verwaltung uns einen Plan vorlegt, in dem doch recht viele Grundstücke unter den von uns geforderten 600 Quadratmetern sind“, kritisiert Ortsbürgermeister Matthias Jäntsch. Nicht nur in diesem Punkt gebe es Kontroversen mit der Stadtverwaltung. „Wir haben den mehrseitigen Entwurf erst drei Tage vor der Sitzung erhalten. Wie soll man da solch eine Sitzung gründlich vorbereiten?“, schimpft Jäntsch.

Dabei habe man schon früh gegenüber der Verwaltung deutlich gemacht, dass solch kleinteilige Bebauung in diesem Gebiet nicht erwünscht sei, sagt Jäntsch. Bereits beim Entwurf für das im Norden angrenzende Gebiet Backhausfeld habe es diese Auseinandersetzung mit der Verwaltung gegeben. Dabei habe der Ortsrat aber schließlich zusammen mit dem Ausschuss für Stadtentwicklung eine Anhebung der Grundstücksgrößen auf mindestens 600 Quadratmeter durchgesetzt. Jäntsch ärgert nun besonders, dass die Verwaltung die Wünsche des Ortsrats bei der Entwicklung des zweiten Bauabschnitts Vorwerks Garten nicht in den Plan eingepflegt habe.

Weitläufige Bebauung soll fortgesetzt werden

Mit den größeren Grundstücken wolle man die Weitläufigkeit der vorhandenen Bebauung in Rethmars Süden fortsetzen, sagt Edgar Bäkermann, Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses. Der Ausschuss hat den Forderungen des Ortsrats bereits zugestimmt. „Da, wo es nicht anders möglich ist, kann man durchaus Grundstücke mit einer Größe von knapp unter 600 Quadratmetern tolerieren, das soll aber die Ausnahme sein“, betont Bäkermann.

Zusätzlich sollen in einigen Bereichen des Baugebiets Vorwerks Garten die örtlichen Bauvorschriften hinsichtlich der Dachform und Dachneigung geändert werden. „Wir wollen da auch steilere Dächer zulassen“, so Bäkermann. So will ein Fachwerkhausanbieter in dem Gebiet Häuser vermarkten – dafür soll nun für die Häuser selbst eine stärkere Neigung von 38 Grad (statt bislang 25) bis 56 Grad zulässig sein. Bäkermann betont, dass es sich hierbei um Randbereiche in Richtung Sehnde handele. Grundsätzlich wolle man sich in dem Baugebiet bei der Dachneigung an die vorhandene Bebauung angleichen.

Neues Baugebiet bekommt neue Zufahrt

Jäntsch ist froh, dass es nun eine weitere Zuwegung aus dem Ort heraus in das Baugebiet geben wird. Man habe sich mit den Grundstückseigentümern darauf einigen können, sodass nun eine Straße gebaut werden könne, die in der Poststraße münde. „Darüber kann sich der innerörtliche Verkehr noch mehr verteilen“, so der Ortsbürgermeister. Die Hauptzufahrt zum Baugebiet Vorwerks Garten erfolge jedoch weiter über den Kreisel der Bundesstraße 65 und führe durch das Gebiet Backhausfeld.

Jäntsch rechnet damit, dass noch im Herbst der Entwurf mit den Änderungen für das neue Baugebiet im Rat beschlossen werden kann. Die Erschließung und Vermarktung für die knapp 70 Grundstücke mit zahlreichen Einfamilien- und einigen Mehrfamilienhäusern sollen dann im nächsten Jahr starten.

Backhausfeld: Vermarktung startet noch dieses Jahr Die Vermarktung für das Neubaugebiet Backhausfeld in Rethmar soll Ende dieses Jahres starten. Im nächsten Jahr könnten südlich der Bundesstraße 65 dann die ersten Häuser entstehen. Geplant sind insgesamt 69 Grundstücke mit je rund 600 Quadratmetern für Einfamilienhäuser und acht für Mehrfamilienhäuser. Im Gebiet Vorwerks Garten werden es noch einmal so viele sein. Wenn der Rat im Herbst über den Bebauungsplan abschließend entscheidet, könnte im nächsten Jahr auch für dieses Gebiet die Vermarktung starten. Die beiden Baugebiete sollen über die Bundesstraße 65 erschlossen werden. Zentrale Straße zum gesamten Neubaugebiet Sehnde-West wird eine durchgehende Achse in Nord-Süd-Richtung sein. Sie soll teilweise den Charakter einer 16,50 Meter breiten Allee mit mittigem Fußgängerweg erhalten.

Von Patricia Oswald-Kipper