Sehnde

Nach mehreren Vorfällen mit freilaufenden Hunden im Ladeholz, die etwa ein Reh durch den Garten einer Anwohnerin gehetzt hatten, ist jetzt der Sehnder Ortsrat aktiv geworden. Ortsbürgermeister Helmut Süß hat gemeinsam mit Bürgern Schilder an den Eingängen des Landschaftsschutzgebietes aufgehängt, die darauf hinweisen, dass Hunde dort generell nicht freilaufen dürfen und eine ganzjährige Anleinpflicht gilt. Das erste Exemplar prangt am Eingang zum Ladeholz am Ende der Fimbergstraße.

Nach einem Bericht in dieser Zeitung hatte das Thema in Sehnde und den sozialen Medien für Diskussionen gesorgt. Mit den Tafeln sollen Hundehalter nun in die Pflicht genommen werden. „Anscheinend war vielen bisher nicht klar, dass für Hunde in Landschaftsschutzgebieten generell Anleinpficht besteht, und zwar ganzjährig“, betonte Süß. Bisherige Schilder hätten mitunter zu Irritationen gesorgt.

Schreck beim Spaziergang

Sowohl der Ortsrat als auch Karin Gause, Gabi und Klaus Laube sowie Andreas Niesel hoffen, dass Hundehalter sich jetzt an die Vorgabe halten und es somit nicht mehr zu Vorfällen wie in der Vergangenheit kommt. Ende Juli hatten zwei Hunde am helllichten Tag ein Reh aus dem Ladeholz über die Terrasse der Laubes gehetzt. Das Ehepaar hatte daraufhin die Hundehalter im Ladeholz angesprochen. „Aber die haben nur gesagt, dass Hunde einen natürlichen Jagdinstinkt haben und die Anleinpflicht doch nur während der Brut-und Setzzeit gilt, und die sei ja vorbei“, berichtete Gabi Laube.

Karin Gause hat ebenfalls negative Erfahrungen gemacht. Die Sehnderin fühlte sich bei einem Spaziergang von gleich sieben Hunden bedroht und ärgerte sich zudem über die Hundebesitzer, von denen sich lediglich einer bei ihr entschuldigte. Ihrem Ärger hatte Gause auch in einem Leserbrief an diese Zeitung Luft gemacht.

Auf dem selbst kreierten Schild prangt das Logo der Region. Quelle: Katja Eggers

Region hat Schild genehmigt

Andreas Niesel sah sich schließlich mit freilaufenden Hunden konfrontiert, als er zwei Ferienpassgruppen durchs Ladeholz führte. „Die Hunde waren für ihre Besitzer aus Sicht- und Rufweite“, erinnerte sich der Sehnder. Niesel war es schließlich auch, der die Idee hatte, kurzfristig und zeitnah selbst angefertigte Hinweisschilder an den Eingängen zum Ladeholz zu platzieren. Er wandte sich an Sehndes Ortsbürgermeister – und bekam prompt Unterstützung.

Süß fand den Vorschlag prima und setzte sich sofort mit den zuständigen Mitarbeitern des städtischen Fachdienstes Stadtentwicklung, Straßen und Grünflächen in Verbindung. Gemeinsam wurden mehrere Entwürfe für ein Informationsschild entwickelt und mit der Region schließlich eine Endfassung abgestimmt. „Bei der Region fand man unsere Idee super, das wurde dann auch genehmigt“, sagte Süß.

Auf diesem Schild ist die Schrift mit dem Hinweis zum Anleinen von Hunden bereits verblichen. Quelle: Katja Eggers

Sofortmaßnahme zeigt Hundehaltern Regeln auf

Von der Region war zwischenzeitlich zudem bis Herbst 2020 vorgesehen, neue Schilder zu Landschaftsschutzgebieten mit dem gesonderten Hinweis zur ganzjährigen Anleinpflicht aufzustellen oder alte Schilder zu erneuern. „Aber wann Sehnde an der Reihe wäre, war offen, das hätte alles viel zu lange gedauert“, erklärt Süß. Das selbst entworfene laminierte Schild sei nun eine Art Sofortmaßnahme. „Damit zeigen wir den Hundehaltern die Regeln auf und schaffen so Rechtssicherheit für alle Nutzer des Ladeholzes“, erklärte Süß.

Im diesem Monat sollen noch weitere 20 bis 25 Schilder am und im Ladeholz aufgehängt werden. Laut Süß müssen irritierende Schilder zudem kurzfristig abmontiert werden.

Lebensraum für Tiere und Naherholungsgebiet Das Landschaftsschutzgebiet Ladeholz (LSG-H 50) besteht seit 1986 und ist rund 34 Hektar groß. Dort gilt ganzjährig eine Anleinpflicht – ebenso wie es verboten ist, Feuer anzuzünden oder zu zelten. Zum Schutzgebiet erklärt wurde es aufgrund des „vielfältigen Nebeneinanders unterschiedlicher Lebensräume“. In dem Wald mit feuchten Senken und kleinen Tümpeln wachsen viele Sträucher, Kräuter und Frühlingsblüher. Eine östlich gelegene, feuchte Wiese mit Sumpfpflanzencharakter bietet vielen Insekten und Schmetterlingen und damit auch vielen Vogelarten und Fledermäusen einen Lebensraum. Zusammen mit magerem Tonboden, Trockenrasen und Dornenbüschen ist so ein seltenes und schützenwertes Areal für Insekten, Reptilien und Pflanzen entstanden. Darüber hinaus ist das Ladeholz ein beliebtes Naherholungsgebiet. Der Wald dient Spaziergängen, zudem gibt es Freizeiteinrichtungen wie etwa einen Spielplatz. Dies führe zwar „zur Beunruhigung der Natur“, wie es in der Verordnung heißt, gefährde aber nicht den Bestand an Tieren und Pflanzen.

Von Katja Eggers