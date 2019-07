Sehnde

Die Stadt Sehnde will mehr als 100 Blühstreifen für Insekten schaffen. Dafür sollen im Herbst in der Kernstadt und in den Ortsteilen insgesamt mehr als 24.000 Blumenzwiebeln eingesetzt werden. Sabine Zilkenath vom Fachdienst Stadtentwicklung, Straßen und Grünflächen hat jetzt Flächen vorgeschlagen, die dafür infrage kämen. In Sehnde könnten Blumenzwiebeln demnach auf der Drösewiese und auf der gegenüberliegenden Grünfläche am Förderrad an der Kreuzung von Lehrter Straße (B 443) und Iltener Straße (B 65) gesetzt werden. Auch die Böschung der Raiffeisenstraße links vom Friedhofseingang und an der Bundesstraße 65 am Abzweig nach Wassel seien für eine Pflanzaktion denkbar.

Im Sehnder Ortsrat kamen die Vorschläge aus der Verwaltung allerdings nicht so gut an. „Wir befürworten das Blühstreifenprojekt zwar generell, sehen das Potenzial dafür aber eher an anderen Orten“, sagte Ralf Marotzke, Sehndes stellvertretender Ortsbürgermeister, in der jüngsten Sitzung des Ortsrats. Die vorgeschlagene Fläche am Förderrad halten die Lokalpolitiker für ungeeignet, weil die Parteien dort auch regelmäßig große Wahlplakate aufstellen. Die Fläche an der Raiffeisenstraße findet der Ortsrat ebenfalls nicht optimal. „Da wären die Blühstreifen nur für Friedhofsbesucher sichtbar“, so Marotzke.

Ortsrat will KGS ins Boot holen

Kommt für den Ortsrat nur in Kooperation mit der KGS in Frage: die Drösewiese. Quelle: Katja Eggers

Mit Frühblühern auf der Drösewiese können sich die Politiker zwar anfreunden, sie machen aber darauf aufmerksam, dass die Wiese bereits der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Sehnde zugesagt wurde – Neuntklässler, Stadt und Ortsrat haben gerade damit angefangen, die Fläche wieder zu einem Areal für Jugendliche umzugestalten. Ende Juni wurden dort bereits drei Graffiti-Sprühwände in Betrieb genommen.

Blühstreifen auf der Drösewiese kommen für den Ortsrat daher nur in Kooperation mit der KGS in Betracht. Sehndes Ortsbürgermeister Helmut Süß hat die Schule nach der Ortsratssitzung bereits angeschrieben und gefragt, ob für die Pflanzaktion auf der Drösewiese künftig eine überschaubare Fläche zur Verfügung gestellt werden könnte und Schüler die Aktion zudem aktiv unterstützen würden. Mit einer Antwort der Schule ist laut Marotzke wohl erst nach den Sommerferien zu rechnen.

Lokalpolitiker haben eigene Ideen

Unter den Favoriten der Lokalpolitiker: Die Rasenfläche zwischen Rathaus und Marktplatz. Quelle: Katja Eggers

In der Ortsratssitzung haben die Lokalpolitiker derweil über alternative Flächen für die Blühstreifen gesprochen. Die Vorschläge kamen von der CDU-Fraktion. Sechs Flächen kämen dafür infrage: Blühen könnte es in Sehnde künftig demnach nicht nur auf der Drösewiese, sondern auch auf der Rasenfläche zwischen Rathaus und Marktplatz, am Buswendekreisel an der Ecke Kanalstraße und Gretenberger Straße sowie auf den Straßeninseln an der Lehrter Straße am Kreisel in Höhe der Raiffeisenstraße. Darüber hinaus sind für die Politiker Pflanzbeete entlang der B 65 und Blühstreifen an der Böschung des Neubaugebiets Kleines Öhr am Kreisel auf der Lehrter Straße denkbar.

Ebenfalls ein Vorschlag des Ortsrates: Die Böschung des Neubaugebietes Kleines Öhr. Quelle: Katja Eggers

Ob sich die vorgeschlagenen Flächen überhaupt eignen, will der Ortsrat Mitte August bei einer gemeinsamen Begehung mit Vertretern des Fachdienstes und des städtischen Bauhofes prüfen. Unterstützung hat auch der Naturschutzbund ( Nabu) Sehnde zugesagt. Von den Sehnder Grünen gab es zudem eine Finanzspritze in Höhe von 200 Euro.

Für jeden Sehnder eine Blumenzwiebel

Mit der Pflanzaktion will die Stadt unter dem Motto „Blühendes Sehnde“ dem Insektensterben entgegenwirken und die Artenvielfalt erhöhen. Das Konzept sieht vor, in den nächsten zwei bis drei Jahren mehr als 100 Blühstreifen mit einer Gesamtfläche von rund 15.000 Quadratmetern anzulegen.

Insgesamt stellt die Stadtverwaltung dafür 24.320 Blumenzwiebeln zur Verfügung. Für jeden Sehnder soll somit in diesem Herbst ein Schneeglöckchen, ein Elfenkrokus oder ein Blausternchen gepflanzt werden. Die Blumenzwiebeln sollen in der Stadt und den Ortsteilen entsprechend der jeweiligen Einwohnerzahl gepflanzt werden. Allein der Sehnder Ortsrat bekommt laut Marotzke nun rund 12.000 Blumenzwiebeln.

Auch Bürger, Schulen und Kitas sollen sich einbringen Für die geplante Pflanzaktion bekommt allein der Sehnder Ortsrat rund 12.000 Blumenzwiebeln. „Die können wir natürlich nicht allein in die Erde bringen“, betont der stellvertretende Ortsbürgermeister Ralf Marotzke. Professionelle Hilfe beim Pflanzen würde jedoch viel Geld kosten. Um Unterstützung hat der Ortsrat bisher lediglich die Kooperative Gesamtschule ( KGS) Sehnde gebeten. Es sei aber auch denkbar, noch Grundschulen und Kitas mit ins Boot zu holen. Aber dafür müsse man erst die tatsächlichen Flächen kennen. „Wenn Kita-Kinder an der B 65 pflanzen, wäre das ja viel zu gefährlich“, betont Marotzke. Der Ortsrat würde sich zudem freuen, wenn sich auch interessierte Bürger bei der Pflanzaktion einbringen. Wer mitmachen will oder Ideen für das Projekt hat, kann Marotzke unter Telefon (05138) 9271 oder mobil unter (0170) 9318453 erreichen.

Von Katja Eggers