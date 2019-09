Bilm

Zeit zu zweit ist meist rar für frischgebackene Eltern. Damit sich junge Eltern in Sehnde auch einmal eine Auszeit gönnen können, erhalten einige von ihnen in ihrem Begrüßungs-Rucksack des Bündnisses für Familie einen Gutschein des Parkhotels Bilm. 50 Gutscheine im Wert von 25 Euro hat Inhaberin Sylvia Hatesuer am Donnerstag an Vertreterinnen der Aktion Rucksack übergeben.

Es ist eine schöne Tradition: Die rund 200 Neugeborenen pro Jahr in Sehnde und ihre Eltern bekommen Besuch von Vertreterinnen des Sehnder Familienbündnisses. Die Ehrenamtlichen begrüßen die jungen Familien mit einem Rucksack mit kleinen Willkommensgeschenken. In manchen wird ab jetzt der 25-Euro-Gutschein des Parkhotels Bilm zu finden sein.

Von Frühstück bis Abendessen

„Den Gutschein können die Beschenkten für alles einlösen, was wir anbieten“, sagt Inhaberin Sylvia Hatesuer. „Egal, ob sie ein Candle-Light-Dinner genießen wollen, ein ausgiebiges Frühstück oder eine Übernachtung – wir freuen uns, wenn wir dazu beitragen können, dass junge Eltern auch mal etwas nur für sich machen.“ Selbst, wenn es als Paar nicht klappt, zusammen auszugehen, könne sich die junge Mutter ja vielleicht einen Prosecco mit einer Freundin im Parkhotel gönnen, so Hatesuer, die selbst Mutter zweier Kinder im Teenageralter ist.

„Wir freuen uns sehr, dass das Parkhotel Bilm uns mit dieser Spende zum wiederholten Male unterstützt und den Willkommens-Rucksack damit aufwertet“, sagt Vivien Köhne von der Aktion Rucksack. „Wir von der Stadt bedanken uns bei den Ehrenamtlichen, die diese Aktion am Laufen halten“, fügt die Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf hinzu. „Sie tragen dazu bei, dass sich junge Eltern in Sehnde gewertschätzt fühlen.“

Von Gabriele Gerner