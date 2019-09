Sehnde

Pilgern auf dem Jakobsweg in Richtung Santiago de Compostela in Spanien ist sehr beliebt. Dazu hat auch das Erfolgsbuch von Hape Kerkeling unter dem Titel „Ich bin dann mal weg“ beigetragen. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn es ebenfalls eine Pilgertour in Niedersachsen gibt? Nämlich den rund 320 Kilometer langen Pilgerweg von Loccum nach Volkenroda. Dabei geht es nicht um sportliche Höchstleistungen. Vielmehr erleben die Wanderer beim Pilgern Gemeinschaft, Nächstenliebe, Spiritualität und Gelassenheit, meint Sehndes Pastor Uwe Büttner. So soll es auch den Männern ergehen, die im Oktober bei der siebten Auflage gemeinsam mit ihm auf Wanderschaft gehen.

80 Kilometer in vier Tagen

In diesem Jahr soll der dritte Abschnitt des Pilgerweges zu Fuß bewältigt werden. Gestartet wird in Neuhaus im Solling. An vier Tagen soll die Strecke bis Hameln zurückgelegt werden – die Distanz beträgt insgesamt 80 Kilometer. „Pro Tag sind 20 Kilometer eingeplant“, sagt Büttner. An der Pilgertour können mindestens acht und höchstens 15 Männer teilnehmen.

„Pilgern ist mehr als Wandern“, sagt der Pastor. Ohne Mobiltelefone und ohne Termindruck werden die vier Etappen zurückgelegt. „Und wir erlaufen uns die Landschaft“, so Büttner. Dabei laden der Weg, das Wetter, die Umgebung, aber auch kleine Kapellen und besondere Orte die Teilnehmer zur Besinnung ein. Zudem sammele jeder durch das Gehen, Reden, Schweigen, Meditieren und Beten spirituelle Erfahrung – und das ohne Hektik sowie mit viel Zeit für die eigene Seele.

Ein ehrenamtlicher Pilgerbegleiter wird die Gruppe führen und auf Besonderheiten entlang der Route aufmerksam machen. Jeder Teilnehmer erhält einen Pilgerpass, um die zurückgelegte Strecke zu dokumentieren. Zudem rät der Pastor, sich nach den vier Pilgertagen einen Tag Ruhe zu gönnen: „Um das Erlebte nachwirken zu lassen.“

Gutes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind wichtig

Für die Pilgerreise werden gutes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, ein ordentlich sitzender Rucksack und ein wenig Kondition für die Tagesetappen benötigt. Die drei Übernachtungen im Doppelzimmer kosten mit Halbpension und Lunchpaket rund 190 Euro. Die Buchung von Einzelzimmern ist gegen Aufpreis möglich. Alle weiteren Details und auch die Anreise nach Neuhaus soll bei einem Vorbereitungstreffen rund zwei Wochen vor dem Start besprochen werden.

Für die Pilgerreise vom 14. bis 17. Oktober nimmt Pastor Uwe Büttner ab sofort Anmeldungen unter Telefon (05138) 7096210 oder per E-Mail an ullaurs@t-online.de entgegen. Reservierungen sind auch im Kirchenbüro an der Mittelstraße 54 in Sehnde montags von 16 bis 18 Uhr, dienstags von 10 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12.30 Uhr möglich.

Von Katerina Jarolim-Vormeier