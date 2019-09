Für 110.000 Euro: Der Ruderverein für das Große Freie Lehrte/Sehnde will auf seinem Gelände am Mittellandkanal in Sehnde eine neue Bootshalle bauen. Dazu hat er bei beiden Städten einen Investitionskostenzuschuss von jeweils 21.000 Euro beantragt. Start soll im Frühjahr sein.