Sehnde soll bunter werden – und zwar in allen Ortsteilen. Deshalb laden die Ortsräte Wehmingen und Ilten alle Dorfbewohner zu Pflanzaktionen am Sonnabend, 26. Oktober, ein. Bilm und Höver haben ihre Pflanzaktionen bereits am 12. Oktober durchgeführt. Insgesamt soll für jeden Einwohner eine Blumenzwiebel gesetzt werden, insgesamt 24.320 Stück. So sieht es das vom Rat der Stadt beschlossene Programm Blühendes Sehnde vor. Dabei sollen in den kommenden drei Jahren mehr als 100 städtische Blühstreifen angelegt werden, um Lebensraum für Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten zu schaffen.

Als gut geeignet dafür gelten die Frühblüher Schneeglöckchen, Elfenkrokus und Blausternchen. Sie vermehren sich durch Selbstaussaat nachhaltig und können ganze Blütenteppiche bilden. Zwiebeln dieser Sorten stehen auch den Wehmingern für ihre Aktion zur Verfügung. In Ilten werden zudem Zwergnarzissen, Rotkäppchentulpen und kleine Tulpen gesetzt. Als Ergänzung wird die Stadtverwaltung auf den Grünflächen eine Saatgutmischung mit verschiedenen Blühpflanzen ausbringen.

Treffpunkt für die Wehminger Aktion ist um 10 Uhr am Schulhaus. Die Teilnehmer werden gebeten, zum Setzen der Zwiebeln geeignetes Gartengerät mitzubringen. „Wir hoffen auf möglichst viele Helfer“, sagt Ortsbürgermeister Olaf Kruse. Dazu müsse aber auch das Wetter mitspielen. Sollte es zu regnerisch sein, wird die Pflanzung auf den 9. November verschoben. In Ilten ist Treffen für die Planzaktion um 10 Uhr am ehemaligen Rathaus an der Glückaufstraße 3. „Damit in Ilten im Frühling die öffentlichen Flächen farbenfroh blühen und Insekten und Bürger sich daran erfreuen“, heißt es von Ortsbürgermeisterin Gisela Neuse dazu. In dem Ort werden insgesamt 10.625 Blumenzwiebeln gesetzt.

