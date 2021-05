Sehnde

Sehndes Rathaus ist jetzt 45 Jahre alt, entspricht in vielerlei Hinsicht nicht mehr heutigen Anforderungen und ist in Teilbereichen marode. Deshalb muss es nach Ansicht der Stadtverwaltung entweder von Grund auf saniert oder abgerissen und neu errichtet werden. Für beide Varianten hat die Stadtverwaltung jetzt ein Raumprogramm vorgelegt und schlägt vor, zunächst eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für das Mammutprojekt vorzunehmen. Darüber soll der Rat in seiner kommenden Sitzung entscheiden.

Der Rat kommt am Donnerstag, 20. Mai, um 18 Uhr im Saal des Rathauses zusammen. Es handelt sich dabei um eine Hybridsitzung, an der Besucherinnen und Besucher persönlich oder per Videoschalte teilnehmen können. Bei persönlicher Teilnahme wird zuvor um Anmeldung per Mail an die Adresse uwe.isler@sehnde.de gebeten. Der Zugang zur Videoübertragung ist nach Anmeldung über die Internetseite der Stadt unter sehnde.de möglich.

Ersetzt neues Rathaus den Edeka an der Mittelstraße?

Kommt es tatsächlich zu einem Neubau des Rathauses, würde dieser nach bisheriger Planung an der Stelle des jetzigen Edeka-Supermarkts an der Mittelstraße entstehen. Dieser würde abgerissen und an anderer Stelle neu errichtet werden.

Zwar werde das Thema, das eine Millioneninvestition mit sich bringen würde, laut Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) „ergebnisoffen diskutiert“. Aber das Projekt trägt bereits den wegweisenden Titel „Neue Mitte Sehnde“. Und: „Aktuell spricht viel für einen Neubau“, sagt Kruse. Zum einen reichen die Flächen in dem sechsstöckigen Gebäude schon jetzt nicht mehr für die Stadtverwaltung aus. Der Fachdienst Schule, Sport und Kultur etwa ist bereits in gemieteten Räumen an der Peiner Straße untergebracht. Bei einer gewünschten Konzentration der gesamten Verwaltung auf einen Standort müsse bei einer möglichen Sanierung des Altbaus deshalb ein Erweiterungsbau eingeplant werden, heißt es in einer Vorlage für den Rat.

Keine Ausweichquartiere vorhanden

Zum anderen käme es vermutlich zu langen Bauzeiten mit erheblichen Lärmbelastungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur wenn alle Bediensteten vorübergehend in anderen Räumen untergebracht werden könnten, ließe sich die Bauzeit auf anderthalb bis zwei Jahre beschränken, schätzt das Liegenschaftsmanagement der Stadt. Doch es gebe in räumlicher Nähe zum Rathaus weder geeignete Immobilien noch ausreichende Flächen, um die erforderlichen Ausweichquartiere zu schaffen.

Technik weist viele Mängel auf Das 1976 errichtete Sehnder Rathaus weist zahlreiche Mängel auf, die das Liegenschaftsmanagement der Stadtverwaltung auflistet. Das würde bei einer Sanierung zu erblichem Aufwand führen. Das Gebäude ist nicht nur mit Asbest und polychlorierten Biphenylen (PCB) belastet, sondern verfügt auch nur über einen Rettungsweg, was heute bei Neubauten nicht mehr zulässig ist. Deshalb müsste auch bei einer Grundsanierung eine zweite Fluchtmöglichkeit geschaffen werden. Die heutigen Anforderungen an den Brandschutz werden ebenfalls nicht erfüllt. Das betrifft beispielsweise die Elektroinstallationen, die nach zahlreichen Eingriffen im Laufe der Jahre nach Verwaltungsangaben auch nicht mehr dem genehmigten Zustand entsprechen. Das EDV-Netzwerk „ist den zukünftigen Anforderungen an eine digitale Verwaltung schlicht nicht gewachsen“, heißt es in der Mängelliste weiter. Das gilt auch für die analoge Telefonanlage, die sich nicht auf Internettelefonie umstellen lässt. Darüber hinaus sind sämtliche Leitungstrassen für Elektrik, EDV und Telefon im Rathaus in einem einzige Schacht zusammengefasst. „Das ergibt eine erhebliche Brandlast“, warnt das Liegenschaftsmanagement. Durch Brandschutzwände geführte Leitungen sind teilweise nicht abgeschottet. Das Trinkwassernetz mit seinen verzinkten Stahlrohrleitungen wird den heutigen Hygieneansprüchen nicht mehr gerecht. Außerdem führen die Leitungen ebenso wie die Abwasserleitungen ohne Abschottung durch die Etagendecken. Neben den aus Sicherheitsgründen nötigen technischen Sanierungen müssen öffentlich zugängliche Bereiche außerdem barrierefrei gestaltet werden. Das habe die Bauaufsicht der Region Hannover „in einem Vorgespräch unmissverständlich klargestellt“, so die Sehnder Stadtverwaltung.

Eine Alternative wäre eine raumweise Sanierung. Doch dabei wären viele Umzüge des Personals innerhalb des Gebäudes nötig. Ein weiteres Problem wäre, angrenzende Räume weiter mit Strom, Heizung, Telefon und EDV zu versorgen. Das werde nicht zu jeder Zeit möglich sein, sodass mit Arbeitsausfällen zu rechnen sei, heißt es in der von der Verwaltung vorgelegten Untersuchung. Darüber hinaus verlängere sich die Bauzeit auf mindestens fünf Jahre.

Verbesserungen für Mitarbeiter und Bürger

Lediglich die dritte Variante hält das Liegenschaftsmanagement für praktikabel: eine etagenweise Sanierung des alten Rathauses. Aber auch dabei könne kein reibungsloser Arbeitsablauf gewährleistet werden, und bis zur Fertigstellung würden etwa vier Jahre vergehen. Dennoch sei es „der bestmögliche Kompromiss aus wirtschaftlichen, technologischen und arbeitstechnischen Gründen“, heißt es.

Desk-Sharing-Büros: Räume sollen flexibler werden Zurzeit verfügt die Sehnder Stadtverwaltung im Rathaus über eine Nutzfläche von rund 3900 Quadratmetern. Hinzu kommen 170 Quadratmeter, die die Stadt an der Peiner Straße gemietet hat. In dieser Größenordnung soll sich nach dem jetzt vorgelegten Raumprogramm auch ein neues beziehungsweise saniertes Rathaus bewegen. Doch es soll andere Zuschnitte geben. Im Moment fehlen nach Verwaltungsangaben vor allem Besprechungsräume in unterschiedlichen Größen sowie Sozialräume mit Aufenthaltsqualität. Außerdem sollen Büros flexibler gestaltet werden. Gedacht ist dabei unter anderem an sogenannte Desk-Sharing-Büros, in denen nicht für jeden Mitarbeiter ein eigener Arbeitsplatz vorgehalten wird, sondern die Bediensteten sich je nach Besetzung einen freien Schreibtisch suchen. Es werde „künftig ein Höchstmaß am Mehrfachnutzungen und Flexibilität“ angestrebt, heißt es in einer Vorlage für den Rat. Die Arbeitswelt erfordere auch durch neue Arbeitszeitmodelle – etwa Telearbeit oder Altersteilzeit – Räume, die sich an solche Veränderungen anpassen können. Solche zukunftsfähigen Arbeitsplatzbedingungen führten auch zu mehr Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unter dem Strich werden aber Büros auch nach dem neuen Raumprogramm immer noch gut 60 Prozent der Nutzfläche im Sehnder Rathaus ausmachen, während auf Besprechungsräume etwas mehr als 11 Prozent entfallen. Archive beanspruchen gut 8 Prozent, Sozialräume und Teeküchen sowie das Foyer und die Wartebereiche jeweils etwas mehr als 5 Prozent. Für die technischen Einrichtungen werden knapp 13 Prozent der insgesamt gut 4500 Quadratmeter veranschlagt.

Kruse nennt indes weitere Argumente für einen kompletten Neubau: Unter anderem gehe es um Nachhaltigkeit. Immerhin solle das Rathaus zumindest für die nächsten 40 Jahre genutzt werden können. Außerdem wolle man nicht nur Verbesserungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger schaffen. So gebe es zurzeit zum Beispiel im Bürgeramt für Kinder keine Möglichkeit zur Beschäftigung, sagt der Bürgermeister – mit Verweis darauf, dass sich Sehnde offiziell als „Familienstadt“ präsentiert.

Der Edeka-Markt Jacoby könnte seinen Standort mit dem Rathaus tauschen. Quelle: Katja Eggers

Sollte sich bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung ein Neubau als sinnvoller herausstellen, ist als Standort die Fläche an der Mittelstraße vorgesehen, auf der jetzt noch der Edeka-Markt Jacoby angesiedelt ist. Der hatte schon vor drei Jahren Erweiterungsbedarf angemeldet und könnte zunächst in ein Provisorium auf dem Marktplatz ziehen. Nach Abriss des Marktes und Neubau des Rathauses an seiner Stelle würde dann das alte Rathaus abgerissen und dort ein neues Gebäude für den Supermarkt und weitere Einrichtungen entstehen, schildert der Bürgermeister die Pläne für Sehndes „Neue Mitte“.

Das Raumprogramm, das unter anderem mehr Flächen für Besprechungsräume und weniger für Büros vorsieht, will der Rat jetzt noch nicht beschließen. Es soll aber als Arbeitsgrundlage für weitere Untersuchungen und Kostenschätzungen – bisher gibt es noch keinerlei Zahlen – dienen. Der Grundsatzbeschluss, ob saniert oder neu gebaut werden soll, könne möglicherweise noch vor der Kommunalwahl im September vom alten Rat gefasst werden, meint Kruse. Mit einer endgültigen Entscheidung über das Raumprogramm rechnet er jedoch erst im nächsten Jahr.

