Sehnde/Ilten

Ärger um den Abtransport von Haldenwasser: Die Aktiengesellschaft K+S, ehemals Kali und Salz, will das anfallende Haldenwasser aus dem Werk Bergmannssegen-Hugo entsorgen und dafür auf ihrem Betriebsgelände in Ilten künftig großflächige Auffangbecken bauen. Das salzhaltige Wasser, die sogenannte Sole, soll dann mit Lastwagen abgefahren werden. Mindestens 36 Sattelzüge pro Tag könnten das Wasser künftig abtransportieren, haben Sehnder Politiker ausgerechnet.

Stadt startet ersten Schritt und stößt damit auf Kritik

Damit der Bau der Wasserbecken überhaupt möglich ist, muss der Bebauungsplan für das Gewerbe- und Industriegebiet am Schnedebruch geändert werden. Mit den Transporten wird gleichzeitig ein großes Verkehrsaufkommen auf Sehndes Straßen befürchtet. Daher hatten die Ortsräte Sehnde und Ilten dazu unlängst ein entsprechendes Verkehrskonzept gefordert. Der Stadtentwicklungsausschuss hatte sich der Forderung angeschlossen.

Nun hat die Stadt den ersten Schritt zur Änderung des Bebauungsplanverfahrens für das Gewerbegebiet Schnedebruch gestartet. Das Verfahren beginnt mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, bei der jeder Bürger seine Bedenken und Anregungen äußern kann. Ein Verkehrskonzept hat die Stadt dazu allerdings noch nicht vorgelegt. Und das ruft nun deutliche Kritik hervor.

Vorwurf: Forderung der Gremien wird ignoriert

„Hier wird die einhellige Forderung der Gremien zur Verkehrsplanung einfach ignoriert“, befürchtet Hartmut Völksen, Sprecher der Gruppe Unabhängig für Sehnde (UfS) im Rat. Ein renommiertes Planungsbüro habe die Änderung für einen ersten Teilbereich auf den Weg gebracht – ohne ein Verkehrskonzept und ohne eine Umweltverträglichkeitsprüfung, moniert Völksen. Sein Gruppenkollege Fritz Wilke geht sogar noch einen Schritt weiter: „Hier wird allem Anschein nach der Versuch gemacht, Rat, Fachausschuss und die Ortsräte zu übergehen. Das ist kein guter Stil.“

Was die Politiker am meisten wurmt: Der Abtransport der Sole wäre laut Völksen auf einem anderen Weg möglich. Doch die Vertreter von K+S hätten den Transport per Werksbahn oder über eine Soleleitung vom Werk Bergmannssegen-Hugo zur vorhandenen Verladestation am Sehnder Bahnhof abgelehnt.

Fachdienstleiter: „Das ist ein übliches Verfahren“

Der städtische Fachdienstleiter Godehard Kraft kann die Aufregung der beiden Politiker nicht nachvollziehen. „Wir müssen erst einmal wissen, welche Befürchtungen und Anregungen es gibt, bevor wir die Inhalte des Bebauungsplans bestimmen.“ Das sei ein übliches Verfahren. Erst danach könne von dem Unternehmen der konkrete Entwurf, das heißt ein Gesamtkonzept, erstellt und vorgelegt werden. Dabei würden die Forderungen der Politik dann aufgenommen. „Dabei ist völlig klar, dass auch ein Verkehrskonzept erstellt werden muss“, sagt Kraft.

Die erste Phase mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit dauert noch bis einschließlich 25. Mai. Bis dahin können die Sehnder ihre Bedenken zum Projekt äußern – auch was den Verkehr angeht. Der Entwurf kann im Foyer des Rathauses, Nordstraße 21, montags bis freitags von 8.30 bis 12.15 Uhr, montags bis mittwochs von 14 bis 15 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr eingesehen werden. Am Eingang des Rathauses ist eine Klingel angebracht, über die alle Interessierten Einlass bekommen. Außerdem besteht die Möglichkeit, unter Telefon (05138) 707252 einen Einlass am Nebeneingang zu erhalten oder einen Termin auch außerhalb der Öffnungszeiten zu vereinbaren.

Im Internet kann der Plan auf www.sehnde.de/wirtschaft-bauen/stadtentwicklung/bauleitplanung/ eingesehen werden. Anmerkungen oder Einwände können persönlich im Rathaus und per E-Mail an bauleitplanung@sehnde.de geäußert werden.

