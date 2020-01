Sehnde

Erstmals hatte die Stadt vor Silvester an die Bürger appelliert, aus Klimaschutz- und Gesundheitsgründen vielleicht weniger Feuerwerk abzubrennen. Nun wird in Sehnde und einigen seiner Ortsteile angesichts der zunehmenden Belastung mit Lärm und Feinstaub in der Silvesternacht über zentrale Feuerwerke nachgedacht. Auch Verbotszonen wie etwa in der Innenstadt von Hannover sind kein Tabu mehr. Schon vor zwei Jahren – damals noch als Gruppensprecher von Rot-Grün im Rat – hatte Bürgermeister Olaf Kruse für einen Verzicht auf Feuerwerk außerhalb des Jahreswechsels plädiert.

Am diesjährigen Neujahrstag lag lange eine Feinstaubwolke über weiten Teilen Niedersachsens. Ursache waren neben einer speziellen Wetterkonstellation vor allem die zum Jahreswechsel abgebrannten Böller und Raketen. Deren Zahl hat durch die seit einigen Jahren angebotenen Batterien noch zugenommen: Man braucht nicht mehr jede einzelne Rakete in eine Flasche zu stellen und die Zündschnur in Brand zu setzen, sondern lässt das Feuerzeug nur einmal aufflammen – und schon steigen nacheinander zehn und mehr Feuerwerkskörper in den Himmel.

Verbotszonen nicht ausschließen

Um die Umwelt, aber auch lärmgeplagte Menschen und Tiere zu schonen, bieten manche Kommunen – vor allem touristisch geprägte Orte an Nord- und Ostsee – zu Silvester zentrale Veranstaltungen an: Vereine oder die Feuerwehr bauen, ähnlich wie beim Osterfeuer, Stände mit Speisen und Getränken auf, organisieren Musik – und eben auch ein Feuerwerk. Hintergrund ist dabei neben der Förderung von Geselligkeit und Zusammenhalt auch die Hoffnung, dass so weniger Pyrotechnik abgefeuert (und weniger Geld verbrannt) wird, als wenn jeder für sich oder in kleinen Gruppen feiert.

So eine Gemeinschaftsfeier kann sich auch Kruse vorstellen. „Ich habe auch schon darüber nachgedacht“, erklärte er auf Anfrage. Die Überlegungen dazu seien aber „noch nicht ausgereift“. Er wolle das Thema zunächst einmal verwaltungsintern diskutieren. Auch Verbotszonen für privates Feuerwerk will er mit Blick auf die Gefährdung von Menschen nicht ausschließen und verweist auf den Containerbrand auf dem Gelände des Rewe-Marktes an der Peiner Straße in der Silvesternacht, der möglicherweise durch einen Feuerwerkskörper verursacht worden sei. „Aber natürlich will ich niemandem den Spaß am Feiern verderben“, versicherte Kruse.

Pro und contra für Gemeinschaftsfeier

Auch Rethmars Ortsbürgermeister Matthias Jäntsch hat nach eigenem Bekunden im Freundeskreis schon mal über eine Silvesterfeier für die Dorfgemeinschaft diskutiert. Er sei jedoch „noch etwas zurückhaltend“ bei dem Thema. Es stelle sich die Frage, wer daran teilnehmen wolle und wer das machen wolle. „Schließlich ist so ein Feuerwerk schon allein technisch ziemlich anspruchsvoll“, sagte er.

Das geht Iltens Ortsbürgermeisterin Gisela Neuse ähnlich. „Es wird in Ilten schon so viel angeboten“, erklärte sie mit Verweis auf Osterfeuer, Tanz in den Mai, Schützenfest und Weihnachtsmarkt. „Und es sind immer dieselben Leute, die das machen müssen“, hat sie festgestellt. Die Vereine hätten jetzt schon Schwierigkeiten, ihre Mitglieder für ehrenamtliche Arbeit zu motivieren. „Unter diesem Aspekt würde ich das für Ilten ablehnen“, sagte die Ortsbürgermeisterin.

Ihre Bolzumer Amtskollegin Silke Lesemann hält eine zentrale Veranstaltung zum Jahreswechsel dagegen für „eine interessante Idee“. Als sie am Neujahrstag auf der Rückfahrt aus Oldenburg „die Feinstaubwolke über dem Land“ gesehen habe, hätten sie und ihre Familie auch schon darüber debattiert, „ob man das nicht zentral organisieren“ sollte. „Ich würde das gut finden“, sagte Lesemann.

Lesen Sie auch

Von Thomas Böger