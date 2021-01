Sehnde

Die Stadt will angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen politische Sitzungen erst einmal verschieben – auch wenn sie nach der derzeit gültigen Corona-Verordnung möglich wären. „Wir wollen nur davon abweichen, wenn sie zwingend nötig sind“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse. Als Erstes trifft es die für den 21. Januar geplante Sitzung des Ortsrats Sehnde, die jetzt auf den 11. Februar verschoben wurde. „Obwohl wir zum Beispiel mit der Weiterentwicklung der Drösewiese ein wichtiges Thema auf der Tagesordnung haben“, sagt Ortsbürgermeister Helmut Süß.

Statt einer Präsenzsitzung seien sogenannte Umlaufbeschlüsse denkbar. Dabei werden Entscheidungen digital abgefragt, wobei vier Fünftel der Mandatsträger in den jeweiligen Gremien zustimmen müssen. Bei Themen, die eine Diskussion erfordern, sieht Kruse das problematisch, doch bei Entscheidungen, bei denen dies nicht zu erwarten ist, sei das denkbar. Dies habe man auch schon erfolgreich praktiziert. So seien die Bestätigungen des Ortsbrandmeisters von Müllingen-Wirringen oder des neuen Radwegs zwischen Dolgen und Evern per Umlaufbeschluss geschehen. Nur wenn die Ortsräte dem nicht zustimmen, wird das Thema auf die nächste Tagesordnung verschoben.

Von Oliver Kühn