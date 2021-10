Wassel

Die Kreisstraße 148 zwischen Wassel und der Anschlussstelle der Autobahn 7 gilt als Unfallschwerpunkt. Immer wieder gibt es dort trotz strikter Tempolimits folgenschwere Kollisionen. Jetzt hat die Polizei an dem Abschnitt der teils durch das Bockmerholz führende Straße mit einem Großaufgebot Kontrollen durchgeführt. Das traurige Ergebnis: Innerhalb von nur zwei Stunden erwischten die Ordnungshüter 40 Autofahrer, die teils erheblich zu schnell unterwegs waren – rein rechnerisch also also alle drei Minuten einen.

Für die Kontrolle am Dienstag hatte das zuständige Polizeikommissariat Lehrte Unterstützung von der Bereitschaftspolizei Hannover bekommen. Die Beamten platzierten sich in einem Abschnitt der Kreisstraße (ehemals Bundesstraße 443), an dem Tempo 50 vorgeschrieben ist. Reihenweise tappten die Autofahrer dort in die Falle.

160 Euro Bußgeld und Führerscheinentzug

Negativer Spitzenreiter war dabei ein 34-jähriger Sehnder, der mit seinem Opel nahezu doppelt so schnell fuhr wie erlaubt. Nach Abzug aller Toleranzwerte habe er ein Tempo von 92 Kilometer pro Stunde zu verantworten, teilte die Polizei mit. Der Mann muss ein Bußgeld von 160 Euro zahlen und seinen Führerschein für einen Monat abgeben.

Das Lehrter Kommissariat kündigt an, auch künftig gezielt an Unfallschwerpunkten in Lehrte und Sehnde zu kontrollieren.

Von Achim Gückel