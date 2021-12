Sehnde

Für einen Polizeieinsatz haben am Mittwoch ein 21-jähriger und ein 22-jähriger Mann aus Sehnde gesorgt, die am Feldrand von Klein Lobke anscheinend mit Schusswaffen hantierten. Zeugen hatten die beiden jungen Männer dabei beobachtet.

Polizei reagiert auf Zeugenhinweise

Die Polizisten richteten sich nach dem Zeugenhinweis auf einen Ernstfall ein. Sie trafen die beiden Männer am Feldrand an. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten zwei Druckluftpistolen und diverse Munitionsteile. Die beiden Männer leisteten keinen Widerstand. Sie übergaben die beiden Waffen an die Polizisten.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen des Führens von Druckluftwaffen in der Öffentlichkeit ein.

Von Patricia Oswald-Kipper