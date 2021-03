Sehnde

Dieser Ausflug wird teuer: Die Lehrter Polizei stoppte am Sonnabendmorgen an der Iltener Straße in Höhe des Busbahnhofs ein mit fünf Personen besetztes Auto. Laut Polizei waren die jungen Männer zwischen 18 und 21 Jahren, die alle aus Hannover-Anderten stammten, von Sehnde in Richtung Hannover unterwegs.

Bei der Polizeikontrolle stellten die Beamten fest, dass alle Insassen aus verschiedenen Haushalten stammten. Die fünf trugen bei der Fahrt zwar Masken, verstießen aber dennoch gegen die Vorschriften im Zusammenhang der niedersächsischen Corona-Verordnung. Zurzeit dürfen sich demnach Personen aus maximal zwei verschiedenen Haushalten gemeinsam in einem Auto aufhalten. Die fünf jungen Männer müssen nun mit Bußgeldern zwischen 100 und 400 Euro rechnen.

Von Patricia Oswald-Kipper