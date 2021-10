Sehnde

Innerhalb von nur 20 Minuten hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag an der Iltener Straße zwei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Einer der beiden muss nun vermutlich seinen Führerschein für einige Zeit abgeben.

Für die Kontrollen in der Zeit zwischen 4 und 4.20 Uhr hatte sich die Polizei den Bereich an der Einmündung der Straße Zum Papenholz ausgesucht. Bei einem der zwei erwischten Fahrer zeigte das Testgerät den Wert von 1,2 Promille an. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Beim zweiten, einem 33-Jährigen, maßen die Ordnungshüter den Wert von 0,52 Promille. Er kam mit einem Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit davon.

Von Achim Gückel