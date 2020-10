Ein 42 Jahre alter Mann und seine Lebensgefährtin haben von einem Einfamilienhaus in Sehnde-Rethmar aus offenbar in großem Stil mit Drogen gehandelt. Nach monatelangen Ermittlungen setzte die Polizei dem nun ein Ende.

181 Cannabispflanzen: Polizei nimmt Drogenhöhle in Rethmar aus

