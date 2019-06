Sehnde/Soltau

Die Polizei in Soltau hat am Dienstagabend auf der A 7 einen Motorradfahrer aus Sehnde gestellt, der dort mit extrem überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der 31-Jährige raste nach Angaben der Beamten mit seiner Mitfahrerin mit 218 Stundenkilometern über den Seitenstreifen in Richtung Hamburg, um schneller voranzukommen. Das sei grob verkehrswidrig, außerdem habe der Mann rücksichtslos überholt. Erst einer zivilen Streife war es schließlich gelungen, die schwarz gekleideten Raser anzuhalten. Die Polizisten untersagten ihnen die Weiterfahrt, beschlagnahmten den Führerschein des 31-jährigen Sehnders und leiteten darüber hinaus ein Strafverfahren ein.

Von Oliver Kühn