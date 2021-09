Ilten

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag eine leicht alkoholisierte Autofahrerin erwischt. Die Frau war mit ihrem BMW in Ilten unterwegs. Die Beamten stoppten sie an der Straße Habichtshorst und ließen die 29-Jährige in ein Testgerät pusten. Es zeigte einen Wert in Höhe von 0,54 Promille an.

Nach Angaben der Polizei zeigte die Frau keinerlei Ausfallerscheinungen. Daher wurde gegen sie nur ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, was bei einem Promillewert ab 0,5 möglich ist. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten nicht. Die Iltenerin muss aber mit einer Geldbuße von bis zu 500 Euro und zwei Punkten im Zentralregister in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Von Achim Gückel