Sehnde

Erst kürzlich ist in Lehrte eine nächtliche Party von Jugendlichen wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung aufgelöst worden – jetzt hat sie Polizei sieben Jugendliche in Sehnde erwischt. Die Gruppe aus unterschiedlichen Haushalten hatte an der Lehrter Straße offenbar lautstark gefeiert und damit die Nachbarn auf den Plan gerufen. Diese hatten gegen 2 Uhr die Polizei wegen nächtlicher Ruhestörung alarmiert.

Die Beamten lösten die Feier wegen Verstoßes gegen die Kontaktbeschränkungen auf und schickten die sieben Partygäste im Alter von 17 bis 19 Jahren umgehend nach Hause. Sie alle müssen sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Ihnen droht ein Bußgeld zwischen 100 und 400 Euro. Ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Ausgangssperre wurde nicht eingeleitet, weil nicht nachzuweisen ist, ob die Feier nicht schon vor 22 Uhr begonnen hatte.

Von Oliver Kühn