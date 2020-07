Sehnde

„ Pedelec fahren – aber sicher“: So lautet das Motto der beiden Übungskurse für Anfänger und Fortgeschrittene, die die Polizeiinspektion Burgdorf in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt Sehnde anbietet. Die elektrisch verstärkten Velos werden immer beliebter, deshalb sind aufgrund der hohen Nachfrage auch gleich zwei Kurse eingerichtet worden. Der erste Kurs findet am Donnerstag, 30. Juli, von 14 bis 18 Uhr statt, der zweite Kurs am Freitag, 31. Juli, von 9.30 bis 13.30 Uhr. Beide werden auf dem ehemaligen Gelände von Eon/Avacon an der Peiner Straße 77 in Sehnde abgehalten.

Dabei wird den Teilnehmern erklärt, worauf man schon beim Kauf von Elektrofahrrädern beziehungsweise Pedelecs achten sollte und wie man sich etwa in brenzligen Situationen richtig verhalte. Aber auch rechtliche Aspekte werden besprochen und die richtige Helmeinstellung überprüft. Im Anschluss können die Teilnehmer mit dem eigenen Elektrofahrrad oder Pedelec einen kleinen Übungsparcours befahren. Geübt werden Spurhaltung, Abbiegen, Kurven fahren, sicheres Auf- und Absteigen sowie effektives Bremsen.

Räder und Helme mitbringen

Der Kurs ist kostenfrei und auf zehn Teilnehmer begrenzt. Fahrräder und Helme müssen mitgebracht werden. Abschließend ist die Codierung der Pedelecs möglich, dafür werden der Personalausweis und der Kaufbeleg benötigt. Anmeldungen sind noch bis zum 27. Juli bei der Polizeidirektion Burgdorf per E-Mail an praevention@pi-burgdorf.polizei.niedersachsen.de sowie bei der städtischen Ehrenamtskoordination Anja Hettling unter Telefon (0 51 38) 70 72 91 möglich.

Von Oliver Kühn