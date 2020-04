Sehnde

Das Polizeikommissariat Lehrte ermittelt in einem etwas undurchsichtigen Fall eines Fahrraddiebstahls. Am Mittwoch gegen 22 Uhr hatte ein Zeuge die Ordnungshüter alarmiert, dass sich an der Wendeschleife am Zuckerfabriksweg eine Gruppe von sechs Personen aufhält. Diese hatten nach ersten Ermittlungen offenbar ein gestohlenes Fahrrad bei sich – dessen Diebstahl aber noch gar nicht angezeigt worden war. Als die Gruppe die Polizei kommen sah, flüchteten alle Personen. Drei Verdächtige konnten die Beamten dennoch stellen, deren Personalien aufnehmen und das Fahrrad sicherstellen.

Der Eigentümer ist allerdings noch unbekannt. Er wird gebeten, sich mit der Polizei in Sehnde oder Lehrte in Verbindung zu setzen. Bei dem Rad handelt es sich um ein weißes Herren-Mountainbike der Marke Rockrider, Modell ST 100 Sporttrail, Reifengröße 27,5 Zoll. Zudem werden mögliche Zeugen gebeten, sich beim Kommissariat in Lehrte unter Telefon (05132) 8 70 zu melden.

Anzeige

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Sehnde lesen Sie hier in unserem Ticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Oliver Kühn