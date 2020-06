Wassel

Es ist schwarz und grün, hat eine Rahmenfederung, eine Federgabel, Scheibenbremsen, Lenkerhörner sowie ein Steckschutzblech aus Kunststoff. Und zurzeit ist unklar, wem es gehört. Die Polizei sucht nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines Trekkingrads der Marke McKenzie, dass bereits am 22. Mai in einem Vorgarten an der Großen Kampstraße in Wassel gefunden wurde. Ein Unbekannter hatte es dort abgelegt.

Die Polizei meint, dass das Rad aus einem Diebstahl stammt und hat eine Strafanzeige eingeleitet. Bislang hat sich der Eigentümer aber noch nicht gemeldet. Daher zeigt das Lehrter Kommissariat nun ein Bild des Trekkingrads. Die Polizei ist unter Telefon (05132) 8270 erreichbar.

Von Achim Gückel