Die Polizei in Sehnde versucht Licht in eine etwas dubiose Angelegenheit zu bringen, die sich unweit der Aral-Tankstelle an der Iltener Straße abgespielt hat. Dabei war ein 30-Jähriger mit zwei Unbekannten in Streit geraten. Er bekam einen Faustschlag ab. Jetzt hoffen die Ermittler auf Zeugen des Vorfalls.