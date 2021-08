Sehnde

Trickbetrüger haben am Freitag mehrfach versucht, älteren Menschen in Sehnde Angst zu machen und ihnen Geld abzunehmen. Die Unbekannten gaben sich mal als Polizistin, mal als Tochter und mal als Anwalt aus, um bei ihren Opfern Druck zu erzeugen. Doch die Senioren waren auf der Hut und schalteten die Polizei ein. Die Ordnungshüter können nicht ausschließen, dass es in Sehnde noch mehr derartige Betrugsversuche gegeben hat als die zwei bisher bekannten.

Einer der Betrugsversuche spielte sich am Freitag gegen 11 Uhr bei einer 80-Jährigen ab. Die unbekannte Anruferin gab vor, Polizistin zu sein und eine Kaution zu benötigen. Angehörige der Seniorin hätten einen schweren Verkehrsunfall verursacht und kämen nur gegen Geld wieder auf freien Fuß, gab die Anruferin vor. Doch bevor die Betrügerin am Telefon eine Summe nennen konnte, hatte die 80-Jährige schon aufgelegt. Anschließend rief die Seniorin sofort die vermeintlich von der Polizei festgehaltenen Angehörigen an – und die Geschichte von dem Verkehrsunfall entpuppte sich als Lüge.

Anrufer geben sich als Anwälte aus

Im zweiten Betrugsversuch gab es zwischen 8 und 15 Uhr gleich mehrere Anrufe bei einem 89-jährigen Sehnder. Dabei setzten zwei Männer und eine Frau den alten Herrn unter Druck. Laut Angaben aus dem Lehrter Kommissariat gaben die Männer vor, Rechtsanwälte zu sein. Die Frau sagte, sie sei die Tochter des Sehnders. Die Trickbetrüger gaukelten ebenfalls vor, die Tochter des Seniors befinde sich nach einem vermeintlichen Verkehrsunfall in Untersuchungshaft. Man brauche nun 33.000 Euro, um die Frau freizukaufen. Die Anrufer boten dem 89-Jährigen sogar an, ein Taxi zu schicken, damit er das Geld von der Bank holen kann.

Doch auch in diesem Fall kam es zu keiner Geldübergabe. Der Sehnder war so geistesgegenwärtig, bei seiner wahren Tochter anzurufen und nachzufragen. In beiden genannten Fällen ermittelt die Polizei nun wegen versuchten Betrugs.

Von Achim Gückel