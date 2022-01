Sehnde

Die Stadt Sehnde hat eine Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht und Abstandsregeln bei Versammlungen im Freien erlassen. Diese Maßnahme zielt vor allem auf sogenannte „Spaziergänge“ von Gegnern der Corona-Maßnahmen ab, die meist nicht angemeldet sind und keinen offiziellen Veranstalter haben.

In Sehnde hat es bislang zwei Aufmärsche gegeben. Nun habe die Polizei eine Handhabe, bei Verstößen einzuschreiten, Personalien festzustellen und Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten, sagt Bürgermeister Olaf Kruse (SPD). „Das ist schließlich Bevölkerungsschutz.“

Rund 40 Personen sollen nach Angaben der Polizei Lehrte daran beteiligt gewesen sein, die Grabkerzen und Parolen vor der Rathaustür abgestellt haben. „Inzwischen werden schon Kinder instrumentalisiert“, hat Kruse beobachtet. Doch dürfte es sich dabei nicht nur um Sehnderinnen und Sehnder gehandelt haben.

Auto von der Basis am Rathaus

Zur gleichen Zeit stand ein Auto mit dem Logo der Partei Die Basis vor dem Rathaus, die als Sammelbecken von Corona-Leugnern gilt. Das bestätigt auch die Polizei. Die Partei steht im Verdacht, den „Spaziergänger-Tourismus“ mit zu organisieren, das heißt die Demonstranten von einem „Spaziergang“ zum nächsten zu bringen, um eine größere Beteiligung der Bevölkerung vorzugaukeln. Doch in Sehnde hat die Öffentlichkeit davon so gut wie nichts mitbekommen: Die Politik zeigte sich auf Anfrage überrascht, dass es solche Aktionen auch in Sehnde gebe, reagiert jedoch unaufgeregt und will erst mal beobachten.

Gegenaktionen wie etwa in Lehrte von Jusos, SPD und Fridays for Future sind derzeit noch nicht geplant. „Wir sollten das im Auge behalten, aber nicht groß reagieren“, meint etwa der Ratsvorsitzende Ralf Marotzke (CDU). Grünen-Fraktionschef Günter Pöser rät, den Gruppen keine Beachtung zu schenken: „So wie ich als Bürger und Politiker halten es auch 80 Prozent der Bevölkerung für Quatsch.“ CDU-Ratsfraktionschef Sepehr Sardar Amiri dagegen gibt zu bedenken, dass „Ausgrenzung nie hilft“ – mahnt aber gleichzeitig die Teilnehmer, zu schauen, mit wem sie sich einlassen: „Man kann sich nicht einfach dazustellen und eine Kerze anzünden.“

Kirche für Corona-Maßnahmen

Pastorin Damaris Frehrking von der Kirchengemeinde bekennt, dass sie weder selbst noch von Kirchenmitgliedern etwas gehört habe. Ihre Gemeinde befürworte die Corona-Maßnahmen, es gebe keine Brüche – sie vermute, dass es sich tatsächlich eher um auswärtige Corona-Gegner handele. Sie überlege, ihre Gemeinde zu fragen, wie man sich verhalten solle, wenn die „Spaziergänge“ weitergingen. Auch SPD-Fraktionschef Max Digwa vermutet hinter den Teilnehmern eher Touristen. „Ich glaube, dass nur ein Bruchteil aus Sehnde kommt.“ Sorgen mache er sich deshalb nicht.

Carsten Germis (FDP) findet, dass eine Gesellschaft diese Form der Auseinandersetzung aushalten müsse und nicht alles pauschal vom Tisch gewischt werden dürfe. „Es ist besser zu reden und zu überzeugen.“ Das sieht auch Fritz Wilke (Die Linke) so: „Wo ist unsere Streitkultur geblieben? Man sollte nicht immer gleich die große Keule herausholen.“

Dass ein Auto von der Basis am Rande gestanden habe, sei aber zu viel des Zufalls und eher ein Indiz, dass „der spontane Besuch nicht ganz so spontan war“, sagt Germis. Auch Wilke findet es bedenklich, wenn seriöse Demonstranten infiltriert würden. AfD-Fraktionschef Wolfgang Ostermeyer zeigte sich ebenfalls überrascht, es müsse aber jeder selbst wissen, was er verantworten könne.

