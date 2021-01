Höver

Ein Randalierer hat am Sonnabendmorgen in Höver einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Gegen 7.30 Uhr hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bilmer Straße die Beamten alarmiert. Dort erwartete ein 59 Jahre alter Sehnder die Einsatzkräfte bereits. Im Treppenhaus bewarf er die Beamten vom Dachgeschoss aus unvermittelt mit rund 30 Zentimeter langen Kaminholzscheiten – diese verfehlten die Beamten nur knapp am Kopf. Weiterhin beschimpfte und beleidigte er die Kräfte massiv und hielt dabei auch drohend einen Baseballschläger in der Hand. Daraufhin forderte das Polizeikommissariat Lehrte Kollegen zur Verstärkung an.

Interventionskommando rückt an

14 Beamte wurden daraufhin zusammengezogen, darunter vier Einsatzkräfte des Interventionskommandos aus Hannover mit spezieller Schutzausrüstung sowie zwei Hundeführer mit ihren Tieren. Auch zwei Kollegen aus Burgdorf rückten zur Unterstützung an. Dies sei geschehen, weil die Situation in dem engen Treppenhaus unübersichtlich gewesen sei, sagt ein Polizeisprecher.

Als der Randalierer schließlich mit seinem Baseballschläger auf die Einsatzkräfte zuging, setzten diese Pfefferspray ein und konnten den 59-Jährigen schließlich überwältigen. Bei dem Handgemenge versuchte der Sehnder sogar noch, einem Beamten ins Bein zu beißen. Dies verhinderte jedoch die Schutzausrüstung. Verletzt wurde niemand. Weil der Sehnder kräftig gebaut ist und sich wehrte, mussten ihn die Beamten mit zwei Handschellenpaaren auf dem Rücken sowie an den Füßen fesseln.

Hausbewohner verängstigt

Bei dem Randalierer vermutet das Polizeikommissariat Lehrte einen psychiatrischen Notfall und daraus folgend eine Überreaktion. Er wurde deshalb einem Arzt vorgestellt und bis auf Weiteres stationär im Klinikum Wahrendorff untergebracht. Gegen den 59-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die übrigen Hausbewohner hätten sich kooperativ verhalten, seien durch den Aufruhr jedoch verängstigt gewesen, sagt der Polizeisprecher.

Von Oliver Kühn