Sehnde

Mehrere Kommunalpolitiker der Sehnder SPD sind verwirrt, teilweise auch verärgert wegen der Darstellungen auf der Internetseite der Petition gegen die Ansiedlung von Logistik-Unternehmen im Gewerbegebiet Sehnde-Ost. In einer Liste sämtlicher Ratsmitglieder unter dem Menüpunkt „Stellungnahmen“ sind lange Zeit nur Äußerungen der drei AfD-Repräsentanten und des Grünen-Ratsherrn Wilfried Brauns zu finden. Bei allen anderen ist als Status „unbeantwortet“ angegeben.

Der Sehnder Ortsbürgermeister und SPD-Ratsherr Helmut Süß verweist darauf, dass er der Bürgerinitiative (BI) bereits am 26. April eine Stellungnahme geschickt habe. Inhaltlich habe er sich darin den Positionen von Ortsratsherr Kurt Schwarzkopf angeschlossen, der als Experte auch zugewähltes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt ist. Er hatte der BI schon eine Woche zuvor eine ausführliche Stellungnahme zukommen lassen. Später hat auch Ratsherr Wolfgang Toboldt (SPD) der BI die an ihn gerichteten Fragen beantwortet.

Neue Nachricht an die Ratsmitglieder

Alle drei Stellungnahmen waren bis zum Mittwoch, 19. Mai, auf der Internetseite der Petition nicht zu finden. Später wurden die Mails von Süß und Schwarzkopf dort nachträglich unter dem Menüpunkt „Neuigkeiten“ veröffentlicht. Dort war auch schon eine vom Fraktionschef Max Digwa verfasste Erklärung der SPD-Ratsfraktion erschienen.

Annika Schönaich und Monika Erichsen vom Petitionsteam erläutern dazu, dass in der Rubrik „Stellungnahmen“ nur die Betroffenen selbst Erklärungen eintragen könnten. Dazu hätten alle Ratsmitglieder schon im April von der Internetplattform Open Petition erstmals eine Mail mit einem personalisierten Link erhalten, am 6. Mai noch einmal. Das Team könne ihnen zugemailte Aussagen nicht in diese Rubrik einstellen.

Lesen Sie auch: So protestieren Bürger vor dem Rathaus gegen die Logistikhallen

Sowohl Süß als auch Toboldt und Digwa sagen, sie hätten keine Nachricht mit einem Link von Open Petition erhalten. Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) bestätigt dagegen den Empfang. Erichsen räumt ein, es sei möglich, dass die Politiker nicht gewusst hätten, wie ihre Äußerungen in die Stellungnahmen gelangen könnten, weil das nirgends ausdrücklich genannt worden sei. Sie kündigte an, jetzt alle Ratsmitglieder entsprechend zu informieren.

Von Thomas Böger