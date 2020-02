Rethmar/Hildesheim

Wuchtige Schläge ins Gesicht, Stichbewegungen mit einem Messer, Verfolgungsszenen und Verletzungen: Was sich am späten Abend des 13. Februar 2018 in einer ruhigen Wohngegend von Rethmar abgespielt haben soll, hätte das Zeug für Szenen in einem Krimi. Jetzt wird einem 27-Jährigen am Landgericht in Hildesheim der Prozess gemacht. Er soll versucht haben, den früheren Lebensgefährten seiner Freundin umzubringen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Der erste von drei Verhandlungstagen ist am Dienstag, 11. Februar.

Nach Darstellung des Landgerichts hatte sich der 27-Jährige an besagtem Tag in der Wohnung seiner Freundin in Rethmar aufgehalten. Dort sei der Ex-Lebensgefährte der Frau zu Besuch gewesen. Gegen 23.20 Uhr sei es dann zu einem Streit gekommen, bei dem die Frau den Besucher schließlich aus der Wohnung warf.

Verfolgungsjagd und Fausthiebe

Doch dann begann das gefährliche Beziehungsdrama erst richtig. Der alkoholisierte 27-Jährige folgte offenbar dem Rausgeworfenen. Er habe „seinen Nebenbuhler bestrafen“ wollen, heißt es in der Anklageschrift. Draußen habe er sein Opfer dann zunächst an der Schulter gepackt. Und als dieses sich umdrehte, habe es mindestens drei Faustschläge ins Gesicht bekommen. Daraufhin sei das Opfer zu Boden gegangen, der Angreifer habe ein Messer hervorgeholt und vier Stichbewegungen in Richtung Hals und Kopf des am Boden Liegenden ausgeführt. Das Opfer habe die Stiche nur durch das Vorhalten seines Unterarms abwenden können und dabei Schnittverletzungen erlitten.

Schließlich habe es das Opfer jedoch geschafft, aufzustehen und davonzulaufen. Es soll dann noch zu einer kurzen Verfolgungsjagd zu Fuß gekommen sein. Als aus einem nahen Haus jedoch eine Frau vor die Tür trat, die offenbar das Geschrei wahrgenommen hatte, sei die gefährliche Szene beendet gewesen. Der 27-Jährige, der sich bei der Aktion mit dem Messer selbst eine Schnittwunde zugezogen haben soll, ließ über einen Bekannten dann die Polizei holen.

Verhandlung beginnt am 11. Februar

Erster Verhandlungstag im Landgericht Hildesheim ist am Dienstag, 11. Februar, ab 9 Uhr. Der Prozess soll am Mittwoch, 12. Februar, sowie am Donnerstag, 20. Februar, zur gleichen Zeit fortgesetzt werden.

