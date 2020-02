Köthenwald

Das einst von dem Violinisten Yehudi Menuhin gegründete Programm „Live Music Now“ ist eigentlich bekannt für Konzerte aufstrebender Nachwuchsmusiker im klassischen Bereich. Vertreter des Programms sind seit Jahren auch Bestandteil der Veranstaltungen im Dorffgemeinschaftshaus des Klinikums Wahrendorff. Am Sonntag, 9. Februar, wird diese Tradition ein wenig gebrochen, denn das Quartett Grimm, das ab 15 Uhr in Köthenwald zu hören ist, kommt nicht mit der klassischen Besetzung von zwei Violinen, einer Viola und einem Cello.

Zwischen Pop und Jazz

Sängerin Janna Berger, Cellist Sung-Yueh Chou, Gitarrist Kai Wenas und Perkussionist Robin Alberding erkunden in ihrem Konzert eher das Spannungsfeld zwischen Pop und Jazz, bei dem die klassische Kammermusik allerdings immer ihren Beitrag leistet, wie Berger erklärt.

Quartett verspricht intensive Klänge

Seit dem Frühjahr 2017 besteht das Quartett Grimm. Seitdem bemühen sich die Mitglieder, sich nicht so einfach in musikalische Schubladen pressen zu lassen. „Wenn man die Musik beschreiben will, würde man vermutlich erst einmal bei der ungewöhnlichen Mischung aus klassischen Holzinstrumenten, Gesang und synthetischen Klängen und Effekten beginnen“, versucht der gebürtige Hannoveraner Wenas eine Art Einordnung. „Und wenn man den Bandsound schon keinem bereits existierenden Genre zuordnen kann, dann wäre die beste Beschreibung der Grimmschen Musik wohl: intensiv“, ergänzt der Gitarrist. „Intensive Klänge, intensive Rhythmen und intensive Texte.“

Wer aufgrund dieser Beschreibung möglicherweise allzu Experimentelles befürchtet, sei beruhigt: „Unsere Musik lebt vor allem durch ihre ruhigen Klangwelten, die zurückgenommene und gleichzeitig intensive Spannungen entstehen lassen“, meint Wenas’ Quartett-Kollege Alberding.

Das Konzert des Quartetts Grimm im Dorffgemeinschaftshaus Köthenwald, Wahre-Dorff-Straße 4, beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

Von Michael Schütz