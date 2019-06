Wassel

Ein 60-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitagnachmittag auf der Rethener Straße in Wassel bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Mann kam gegen 15.15 Uhr auf der B 443 aus Richtung Laatzen und wollte nach Angaben der Polizei Lehrte rund 100 Meter hinter einer Kurve sein Fahrrad auf der Fahrbahn wenden. Der 69-jährige Fahrer eines Mercedes-Vito sah dies aber zu spät, konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Durch den Aufprall und den anschließenden Sturz erlitt der 60-Jährige diverse Schürfwunden und eine Schlüsselbeinfraktur. Er musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Laatzen transportiert werden. Den Schaden am Fahrrad und an dem Mercedes schätzen die Ermittler auf rund 1000 Euro.

Von Oliver Kühn