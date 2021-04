Sehnde

Bei einem Verkehrsunfall in Sehnde ist am Sonnabendnachmittag eine 57-jährige Frau verletzt worden. Die Sehnderin war gegen 15 Uhr auf der Breiten Straße unterwegs – nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte fuhr sie widerrechtlich auf dem Gehweg. Just zu diesem Zeitpunkt wollte eine 70-jährige Autofahrerin aus ihrer Grundstückseinfahrt auf die Breite Straße fahren, übersah dabei aber die Radfahrerin. Beim Zusammenstoß stürzte die 57-Jährige und zog sich dabei leichte Verletzungen am Hinterkopf zu. Die Radfahrerin, die keinen Helm trug, wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen nach Hannover in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen die 70-jährige Unfallverursacherin ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von Oliver Kühn