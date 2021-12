Während die Trasse zwischen Evern und Dolgen fertig ist, verzögert sich der Bau eines Radwegs zwischen Wassel und Bilm. Die Region Hannover wollte dort an der Kreisstraße 143 eine mindestens 200 Jahre alte Eiche am Rande des Köthener Waldes fällen, nahm davon nach Protesten aber Abstand. Deshalb sind jetzt neue Planungen notwendig, die das Projekt voraussichtlich um ein halbes bis Dreivierteljahr verzögern werden. So wird der Baum nicht gefällt, sondern der Radweg mit einem Schlenker darum herum geführt. Die rund 2,3 Kilometer lange Strecke wird mit rund 1,3 Millionen Euro veranschlagt, dürfte aufgrund der monatlichen Baukostensteigerungen am Ende aber vermutlich teurer werden.