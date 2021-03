Sehnde

Eine massiver Gestank am Mittellandkanal am späten Dienstagabend gibt der Sehnder Feuerwehr Rätsel auf. Bewohner der Marienburger Straße sowie der Straße Am Rothbusch hatten kurz nach 22 Uhr einen stechenden, undefinierbaren Geruch in der Umgebung bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Ortsfeuerwehr Sehnde und der Gerätewagen Messtechnik aus Höver suchten daraufhin die Umgebung vom Mittellandkanal bis zum Ahornweg und Stettiner Weg ab. Doch trotz der umfangreichen Luftmessung mit hochsensiblen Messgeräten konnten sie keine Ursache ermitteln.

Beißend chemischer Geruch

„Der Geruch war beißend chemisch, sehr unangenehm“, schreibt eine Nutzerin in einer Sehnder Facebook-Gruppe. Der Einsatz führte zu viel Aufsehen: Dutzende Bewohner beobachteten das Treiben draußen und hinter ihren verschlossenen Fenstern. Die starke Geruchsbelästigung sei auch während der Suche und Messungen immer wieder wahrnehmbar gewesen, sagt Feuerwehr-Pressesprecher Tim Herrmann. Dabei sei ein im Sehnder Hafen liegendes Binnenschiff genauso kontrolliert worden wie die Kanalisation – letztlich ohne Erfolg.

Gegen 23.30 Uhr sei der Einsatz dann erfolglos abgebrochen worden. Am Mittwoch hatte die Feuerwehr ihre Erkundungen in den frühen Morgenstunden fortgesetzt. Doch auch diese verliefen ohne Ergebnis, ebenso wie die Befragung von Anwohnern keine neuen Hinweise brachte. „Am Mittwoch war der Geruch auch nicht mehr wahrnehmbar“, resümiert Herrmann. Erst im Februar waren die Ortsfeuerwehr und der Gerätewagen wegen Gasgeruchs im Keller eines Hauses an die Straße Am Ladeholz gerufen worden. Auch damals ließ sich keine Ursache feststellen.

Von Oliver Kühn