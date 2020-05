Sehnde

Zunächst hatte es reinweg pragmatische Gründe, weshalb sich Ralf Hiller mit 16 Jahren dazu entschloss, Mitglied beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK) zu werden. „Standard war damals für junge Leute, dass sie zur Bundeswehr gehen. Das hatte ich für mich nicht gesehen“, sagt er rückblickend. Er schloss sich dem DRK in seinem damaligen Wohnort Hamm in Nordrhein-Westfalen an und verpflichtete sich für zehn Jahre ehrenamtlicher Mitarbeit im Katastrophenschutz. Inzwischen ist er 40 Jahre bei der Hilfsorganisation dabei, lebt in Haimar und wurde kürzlich von Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse für sein Engagement gewürdigt.

Prägende Erfahrungen im früheren Jugoslawien

„Es waren einige prägende Erfahrungen während meiner Tätigkeit dabei“, sagt Hiller. So war er 1992 dabei, Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Jugoslawien abzuholen. „Im Ort Karlovac wurde ein Waffenstillstand vereinbart, damit wir die Menschen aus dem Kampfgebiet holen konnten“, so Hiller. Dafür hatte es zuvor extra eine umfangreiche Sicherheitsschulung in der DRK-Zentrale in Bonn gegeben. „Der Bahnhof dort war ziemlich zerschossen. Das waren schon sehr beeindruckende Bilder“, so der heute 57-Jährige. Ein Jahr später kehrte er mit Hilfslieferungen nach Kroatien zurück. „Wir hatten ganz banale Dinge dabei, beispielsweise Windeln, Toilettenpapier, Rollstühle oder Krankenbetten“, erinnert er sich.

Da er zu dem Zeitpunkt bereits bei der Stadtverwaltung Hannover im öffentlichen Dienst gearbeitet hatte, war es unproblematisch, für die Hilfseinsätze frei zu bekommen. „Für den Flüchtlingstransport wurde ich freigestellt, bei der zweiten Fahrt opferte ich auch ein wenig eigenen Urlaub“, sagt Hiller.

Auch noch Mitglied in der Ortsfeuerwehr

Das tat er allerdings ohne zu zögern. Schließlich ist er gerne hilfsbereit. Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 befand sich Hiller während der Begegnungen im Stadion in Hannover auf der Regieebene und koordinierte gemeinsam mit Polizei und Ordnungsdienst Rettungseinsätze. „Von dort oben hatte man einen schönen Blick auf das Spielfeld“, sagt er lachend. Darüber hinaus ist er bei diversen weiteren Großveranstaltungen und Bombenräumungen in der Region im Einsatz gewesen. Seit 1998 gehört er als aktives Mitglied der Ortsfeuerwehr Haimar an, wo er seit nunmehr 20 Jahren der Sicherheitsbeauftragte ist.

Seine Tätigkeit im Katastrophenschutz des DRK hat er inzwischen „aus Zeitgründen“ weitgehend zurückgeschraubt. Er ist aber weiterhin im Ortsverband Sehnde als Schatzmeister tätig. Und allein das ist zeitintensiv. So ist er dafür zuständig, die Abrechnungen der Teilnehmer der Koronarsportgruppe mit den Krankenkassen abzurechnen.

Langeweile kennt Hiller nicht

Der passionierte Radfahrer, der von 1990 an für sechs Jahre in Hannover und seit 1996 in Haimar lebt, bezeichnet auch die Gartenarbeit als Hobby. Die Eltern und Schwiegereltern, die noch in Hamm leben, besucht er mit seiner Frau und Tochter zudem regelmäßig. Außerdem ist er leidenschaftlicher Amateurfunker. „Langeweile kommt bei mir nicht auf“, sagt er und muss wieder lachen.

