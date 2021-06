Sehnde

Die Grüngutannahmestellen in der Region Hannover haben ein Problem mit angeliefertem Rasenschnitt – das betrifft auch die beiden Stellen am Pfingstanger in Bolzum und an der Glückauf Straße in Ilten. „Die Bürgerinnen und Bürger möchten dort derzeit vermehrt unzulässiges Material abgeben“, heißt es vom Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha). Das bestätigt auch Carl Jürgen Lehrke, Betreiber des Platzes in Bolzum: „Viele Bürger kommen trotz der Beschilderung immer wieder.“

Gärsäfte gelangen ins Grundwasser

Rasenschnitt wird an den Grüngutstellen aber nicht angenommen, denn diese haben in der Regel keine Abdichtung zum Untergrund. Bei der Lagerung von Rasenschnitt entstünden jedoch Gärsäfte, die dann zum Schutz des Grundwassers aufgefangen und gereinigt werden müssten. Eine Abdichtung vorzunehmen, sei wirtschaftlich nicht vertretbar, betont Aha. Außerdem werde Zierrasen häufig stark gedüngt und mit chemischen Mitteln etwa gegen Moos behandelt. „Diese Stoffe würden zusammen mit den Gärsäften in den Untergrund und damit auch in das Grundwasser gelangen.“

Dies Problem kennen Landwirte zur Genüge: Oftmals wird frischer Rasenschnitt an Waldrändern wie etwa dem Lehrter Holz, am Rand der Feldmark, auf Pferdewiesen und manchmal sogar in frisch angelegten Blumenbeeten wie kürzlich in Ilten abgeladen. Dahinter stehe eine „Gedankenlosigkeit ohnegleichen“, beklagt auch Lehrke. „Die Einsicht fehlt.“

Manche klettern unter Schranke durch

Oft kämen Leute außerhalb der Öffnungszeiten und würfen ihren Rasenschnitt einfach vor den Eingang – und manche seien so dreist, dass sie sogar unter der geschlossenen Schranke hindurchkletterten, sagt Lehrke. Er habe deshalb schon überlegt, das Gelände einzuzäunen. Wieder andere kaschierten ihren Rasenschnitt auf dem Autohänger, indem sie zulässigen Strauchschnitt darüber legten.

Wer keinen eigenen Komposthaufen zur Entsorgung hat, könne Rasenschnitt kostenlos auf den Aha-Wertstoffhöfen in der Region Hannover abgeben, appellieren Aha und der Kooperationspartner Marius Maschinenring Umweltservice, zudem auch die Plätze in Ilten und Bolzum gehören, an die Anlieferer. In Sehnde ist dies auf dem Wertstoffhof am Borsigring möglich. Alternativ können dort auch Biosäcke gekauft werden. Auf den Wertstoffhöfen werden Abfälle aus Privathaushalten bis zu einer Gesamtmenge von einem Kubikmeter pro Tag kostenlos angenommen.

Schredder kommt als Dünger aufs Feld

Seit Mitte der Neunzigerjahre bieten die beiden Partner die Annahme und Verwertung von Grünschnitt im Umland der Region an. Auf den rund 50 landwirtschaftlichen Grüngutannahmestellen werden aber nur Baum-, Strauch- und Heckenschnitt angenommen. Drei- bis viermal im Jahr werden die Grünabfälle geschreddert und gelangen als Dünger auf die Felder der Landwirte. So entstehe eine dezentrale Kreislaufwirtschaft, die den Bürgern kurze Wege der Entsorgung biete, betont Aha.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf aha-region.de. Die Grüngutannahmestellen am Pfingstanger und in der Glückauf Straße sind mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Von Oliver Kühn