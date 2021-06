Sehnde

Nach wochenlangen, kontroversen und teils emotionalen Diskussionen ist die Entscheidung über das umstrittene Gewerbegebiet Sehnde-Ost gefallen: Der Rat hat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit für den Bebauungsplan gestimmt, mit dem nun die Ansiedlung des Reifengroßhändlers Delticom auf einem 90.000 Quadratmeter großen Grundstück auf den Weg gebracht werden kann.

Bürgerinitiative protestiert

23 Ratsmitglieder stimmten dafür, sieben dagegen. Vor der Ratssitzung hatte die Bürgerinitiative (BI) gegen die Ansiedlung von Logistik noch einmal mit einem Transparent vor der Tür protestiert und „Schluss mit Sehnder Flächenfraß“ gefordert. Die wenigen ablehnenden Stimmen kamen aus unterschiedlichen Fraktionen. Nur die drei Mitglieder starke Fraktion der Grünen stimmte geschlossen dagegen, zudem zwei Vertreter aus der CDU-Fraktion, ein Vertreter der UfS (Unabhängig für Sehnde) sowie der AfD-Vertreter.

Der Besucherandrang war groß. Die Initiative, die eine Onlinepetition ins Leben gerufen hatte, die fast 1500 Sehnder unterzeichneten, hatte in den Tagen vor der Abstimmung noch einmal Druck gemacht. Der Öffentlichkeit und den Ratsmitgliedern hatte sie mit einem täglichen E-Mail-Countdown ihre Argumente dargelegt. Weil das Interesse absehbar war, hatte die Stadt wegen der beschränkten Plätze erstmals eine Außenübertragung installiert.

Seit zehn Jahren wird diskutiert Pläne für das Gewerbegebiet Sehnde-Ost gibt es schon seit mehr als zehn Jahren. So wollte dort anfangs die Firma Schneider Mineralöl aus Hannover neben dem Wertstoffhof auf einer Fläche von gut zwei Hektar eine Lagerhalle, eine Werkstatt und eine betriebseigene Tankstelle errichten. Damals ging es auch darum, wegen des geplanten Nachtbetriebs höhere Geräuschpegel zuzulassen als zuvor – obwohl die Wohnbebauung dort näher ist als die in Rethmar-West zu den geplanten Hallen von Delticom. Dann war eine mögliche Ansiedlung eines Rechenzentrums im Gespräch, die sich aber auch zerschlug. Schließlich wurde Anfang vergangenen Jahres über die Ansiedlung eines Getränkelogistikers diskutiert, der eine 16 Meter hohe Halle bauen wollte. Doch auch dieser Interessent ist schließlich wieder abgesprungen. Im Januar vergangenen Jahres hatte die Stadt während der archäologischen Untersuchungen erklärt, dass es Interessenten für eine Niederlassung gebe, die von Lagerhaltung über Handwerksbetriebe bis hin zu Logistikbetrieben reichen.

SPD: Verkehr vorwiegend nach Lehrte

Eine Reihe von Rednern hatte die Schwierigkeit bei der Abwägung betont und ihre Entscheidung erklärt – und in Richtung BI betont, dass man auch andere Meinungen respektieren müsse. SPD-Fraktionschef Max Digwa wies darauf hin, dass große Hallen wie von Delticom nicht mehr Fläche verbrauchten als viele kleine Betriebe. Denn der Reifenhändler dürfe nur 60 Prozent des Bodens versiegeln, kleine Betriebe dagegen 80 Prozent. Auch die Höhe der Halle sei mit 14 Metern nicht wesentlich höher als die 12,50 Meter der Mehrfamilienhäuser im Neubaugebiet Rethmar-West, zudem würde sie begrünt. Auch das Hauptargument der Gegner – die Zunahme des Verkehrs und den daraus resultierenden Folgen – sah Digwa nicht so. „90 Prozent der Fahrten gehen über die Kommunale Entlastungsstraße zu DPD nach Lehrte.“

Sein Fraktionskollege Edgar Bäkermann kritisierte seine Vorredner, die „offenbar kein gutes Kurzzeitgedächtnis“ hätten: „In der Drucksache aus dem Jahr 2018 steht explizit Logistik drin.“ Dem hätten auch Grüne und AfD zugestimmt. Dem widerspricht Wilfried Brauns (Grüne) allerdings vehement: „Dort war nicht von Logistik, sondern von der Ansiedlung von Gewerbe die Rede.“

CDU: Für Kleinbetriebe nicht attraktiv

CDU-Fraktionschef Klaus Hoffmann stellte klar, dass das Verfahren rechtskonform gelaufen sei, kritisierte aber, dass die erste Beratung in nicht öffentlicher Sitzung erfolgt sei. „Da gab es gravierende Fehler seitens der Verwaltung in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit.“ Für kleinere Betriebe sei das Gewerbegebiet wegen der hohen Grundstückskosten aufgrund der aufwendigen Erschließung nicht attraktiv. „Sie zeigten schon vorher kaum Interesse.“ Eine Rückabwicklung, wie von der BI gefordert, hätte für die Stadt zu einem nicht absehbaren Imageschaden bei Investoren geführt.

Grüne: Flächenfraß schreitet voran

Harsche Kritik äußerte Brauns (Grüne): „Der Stadt fällt nur Versiegeln ein, der riesige Flächenfraß schreitet unaufhaltsam weiter.“ Die Fraktion hätte sich durchaus kleine und mittlere Betriebe sowie Start-ups vorstellen können. Fraktionschef Günter Pöser relativierte die Aussage etwas. „Man könnte den Eindruck bekommen, in Sehnde wird alles zugebaut, aber es kommt ja nicht alles sofort, sondern es geht um einen Plan für die nächsten zehn Jahre.“ Allerdings sehe man an der Brache Keramische Hütte, wie schwer eine Nachnutzung werde, wenn ein Unternehmen aufgebe oder die Stadt verlasse.

FDP-Einzelvertreter Jonas Renz monierte die Doppelstrategie der Gegner, Logistik zugunsten kleinerer Betriebe abzulehnen. „Wenn man keine Flächenversiegelung will, dann auch nicht für kleine Betriebe.“ Er zweifelte zudem an, dass man neun Hektar Gewerbefläche mit Kleinunternehmen füllen könne. Bernd Ostermeyer (CDU) und Wolfgang Ostermeyer (AfD) lehnten den Bebauungsplan mit denselben Argumenten ab: Das Gewerbegebiet passe nicht in die Stadtmitte, sondern gehöre näher an die Autobahn.

Von Oliver Kühn