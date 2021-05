Sehnde

Der Rat der Stadt Sehnde hat den ersten Schritt für das Mammutprojekt „Neue Mitte Sehnde“ auf den Weg gebracht. In einer Sitzung am Donnerstagabend haben sich die Kommunalpolitiker mit deutlicher Mehrheit und ohne große Debatten für eine sogenannte Wirtschaftlichkeitsprüfung ausgesprochen. Diese soll aufzeigen, ob es in finanzieller Hinsicht sinnvoller ist, das alte Rathaus abzureißen und ein neues zu bauen oder den Altbau zu sanieren.

Von 32 Ratsmitgliedern stimmten 28 für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und das bereits erstellte Raumkonzept für das Rathaus der Zukunft. Es gab lediglich zwei Enthaltungen und zwei Gegenstimmen. Wolfgang Ostermeyer von der AfD hatte in der Sitzung zuvor noch eine Machbarkeitsstudie durch ein externes Gutachterbüro gefordert. Sein Antrag war abgelehnt worden.

Rathausneubau wäre am jetzigen Edeka-Standort denkbar

Sollte sich ein Neubau des Sehnder Rathauses als wirtschaftlicher erweisen als eine Kernsanierung und eine Erweiterung des alten Gebäudes, könnte das neue Rathaus laut Verwaltung an der Stelle des jetzigen Edeka-Marktes an der Mittelstraße entstehen. Der Supermarkt würde abgerissen und später dort neu errichtet, wo derzeit noch das alte Rathaus steht.

Das Ergebnis der Abstimmung vom Donnerstagabend zeigt laut Ratsvorsitzender Silke Lesemann (SPD), „dass alle erkennen, dass das Sehnder Rathaus in die Jahre gekommen ist und dringend etwas geschehen muss.“ Ein Rathaus könne nie etwas für die Ewigkeit sein. Dass der Rat an einer möglichst kostengünstigen Lösung interessiert sei, verstehe sich von selbst, betonte Lesemann.

Das Sehnder Rathaus stammt aus dem Jahr 1976, weist nicht mehr genug Platz auf und hat zahlreiche massive Mängel. Unter anderem ist das Gebäude mit Asbest und polychlorierten Biphenylen (PCB) belastet und erfüllt auch nicht mehr die heutigen Anforderungen an den Brandschutz.

Von Katja Eggers