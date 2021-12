Sehnde

Der neue Rat der Stadt kommt am Donnerstag, 16. Dezember, zu seiner zweiten und letzten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Auf der Tagesordnung stehen etwa von der Verwaltung geplante Maßnahmen für das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“. Dabei geht es um das sogenannte Biodiversitätskonzept, mit dem die Innenstadt zwischen Marktplatz, Mittelstraße und Peiner Straße bis hin zum Bahnhof grüner gestaltet und die Aufenthaltsqualität gesteigert werden soll. Die letzte Überplanung des Bereichs liegt bereits Jahrzehnte zurück – und die fast vollständige Versiegelung des Bereichs entspreche nicht mehr aktuellen Strategien zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels, heißt es aus dem Rathaus.

Hundesteuer soll erhöht werden

Darüber hinaus will die Stadt die Hundesteuer und auch die Vergnügungssteuer erhöhen. Die Steigerung für einen Ersthund ist von 63 auf 84 Euro jährlich jedoch moderat – Halter von sogenannten Kampfhunden könnten dagegen mit 660 Euro zur Kasse gebeten werden.

Auch über Belange der Feuerwehr wird entscheiden. So geht es um den Verkauf von zwei Feuerwehrfahrzeugen und um vier Ernennungen: Sven Grabbe, Ortsbrandmeister in Sehnde, soll zum Zweiten stellvertretenden Stadtbrandmeister ernannt werden, Gerald Lehrke zum Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Bolzum, Walter Bettels zum Ehrenortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Wehmingen und Thomas Grun zum Ehrenortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Müllingen-Wirringen. Darüber hinaus sollen zwei Feuerwehrfahrzeuge verkauft werden, die ausgemusterte Drehleiter der Ortsfeuerwehr Sehnde sowie der Rüstwagen der Ortsfeuerwehr Ilten, dessen Reparatur zu teuer würde.

Blitzer für 70.000 Euro?

Die Anschaffung einer neuen, 70.000 Euro teuren Geschwindigkeitsmessanlage für die Stadt werden die Ratsmitglieder ebenso diskutieren. Das erst im vergangenen Jahr angeschaffte Blitzgerät weist Messungenauigkeiten auf und darf für die Überwachung des fließenden Verkehrs nicht mehr eingesetzt werden. Weil der Hersteller eine Nachbesserung ablehnt, will die Stadt voraussichtlich auf Entschädigung klagen. Ferner beschäftigt sich das Gremium mit Anfragen zur Klimaneutralität der städtischen Gesellschaften bis zum Jahr 2030 sowie der Forderung nach geeigneten Flächen für Fotovoltaik-Großanlagen – etwa auch auf landwirtschaftlichen Flächen.

Die Ratssitzung beginnt um 18 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde, Am Papenholz 11, und nicht wie ursprünglich vorgesehen im Ratssaal. Vor und nach dem öffentlichen Teil der Sitzung haben Einwohnerinnen und Einwohner Gelegenheit, Fragen an den Rat und die Verwaltung zu stellen. Dabei gilt die 3G-Regel, Zuhörer müssen einen Nachweis mitbringen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind. Alternativ kann auch ein Antigen-Schnelltest vorgelegt werden, der maximal 24-Stunden alt ist, oder ein PCR-Test, der nicht länger als 48 Stunden zurückliegen darf.

Von Oliver Kühn