In der Stadtfeuerwehr Sehnde gibt es einige personelle Wechsel und auch Beförderungen bei Ortsfeuerwehren, die der Rat der Stadt in seiner jüngsten Sitzung bestätigt hat. In Ilten endet die Amtszeit des bisherigen Ortsbrandmeisters Andreas Neuse am 31. Mai. Für ihn rückt sein bisheriger Stellvertreter Daniel Gründer nach – zunächst jedoch nur kommissarisch. Seine Amtszeit läuft noch bis zum 30. April 2023, doch ihm fehlen noch bestimmte Lehrgänge für seine neue Funktion. Deshalb sei allerdings bis dahin die förmliche Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis erforderlich, heißt es aus dem Rathaus.

Die kommissarische Beauftragung sei als Angelegenheit der laufenden Verwaltung nicht der Beschlussfassung durch die Gremien unterworfen. Sobald die erforderlichen Qualifikationen vorlägen, werde eine formelle Ernennung vorgenommen. Darüber hinaus ist Dennis Bellin für sechs Jahre ab dem 1. Juni zum neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister ernannt worden. Auch der Regionsbrandmeister hat der Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis zugestimmt.

Zweite Amtszeit für Gurkasch

In Wassel ist Ortsbrandmeister Karsten Gurkasch wiedergewählt worden und tritt ab dem 1. Juni eine weitere sechsjährige Amtszeit an. Ferner wurden der bisherige stellvertretende Ortsbrandmeister Andreas Preß als neuer Feuerwehrchef in Dolgen bestätigt, den Stellvertreterposten übernimmt sein Sohn Hendrik. Darüber hinaus wurde Oke Fedders, stellvertretender Ortsbrandmeister in Wehmingen, noch zum Hauptlöschmeister befördert.

Von Oliver Kühn