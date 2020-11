Sehnde

Wegen der Ende Oktober auch in Sehnde hochschnellenden Corona-Zahlen hatte Bürgermeister Olaf Kruse die letzte Ratssitzung kurzfristig abgesagt. Am Donnerstag, 19. November, müsse das Gremium aber zusammentreten. „Wir brauchen eine Präsenzsitzung, denn es geht auch um den Haushalt.“ Online-Sitzungen sieht der Verwaltungschef kritisch, denn oft gebe es technische Probleme. Zudem will er den Rat überzeugen, während der Pandemie seine Entscheidungshoheit auf den Verwaltungsausschuss zu übertragen.

Neue Rechtsvorschrift

„Der Rat soll nur bei ganz wichtigen Sitzungen tagen“, sagt Kruse. Bis zum Ende der Pandemie solle der kleinere und nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss über Angelegenheiten entscheiden, die eigentlich in der Zuständigkeit des Rates liegen. Möglich mache dies eine neue Rechtsvorschrift im Kommunalverfassungsgesetz vom Juli „zur Bewältigung epidemischer Lagen“. Die Beschlüsse des nicht öffentlich tagenden Gremiums sollen unverzüglich veröffentlicht werden, um dem Grundsatz der Öffentlichkeit der von Sitzungen Rechnung zu tragen. Zudem schlägt die Stadt vor, für die Dauer der Pandemie auf Ausschusssitzungen zu verzichten, wenn es nicht um den Haushalt geht.

Straßenausbaubeitragssatzung ist Thema

Auf der Tagesordnung der Ratssitzung stehen außerdem etwa die durch Corona bedingten Mehrausgaben für Reinigung und Hygiene in städtischen Einrichtungen in Höhe von 260.000 Euro. Für alle Bürger spannend wird die Diskussion um die Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung. Diese soll nicht abgeschafft werden, aber Bürger entlasten, etwa mit der Möglichkeit einer „Verrentung“, also Ratenzahlungen.

Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Mensa der KGS, Am Papenholz 11. Auf dem Schulgelände und in der Mensa besteht eine Maskenpflicht.

Von Oliver Kühn