Sehnde

Die Ratssitzung am Donnerstag, 15. April, dürfte spannend werden. Denn auf der Tagesordnung steht auch der Punkt „Bebauungsplan Nr. 355 – Gewerbegebiet Sehnde-Ost“. Damit sollen die Voraussetzungen für eine Bebauung der Fläche geschaffen werden. Dahinter verbirgt sich eine Entwicklung, die in Sehnde derzeit auf zunehmende Kritik von Bürgern stößt: die geplante Ansiedlung des Online-Reifengroßhändlers Delticom. Das Unternehmen will dort sein neues Logistikzentrum mit riesigen Hallen bauen. Auch die Grünen hatten sich als einzige Ratsfraktion gegen die Ansiedlung ausgesprochen und den „enormen Flächenfraß“ als Fehler bezeichnet.

Die Kritiker befürchten außer einer Verschandelung der Landschaft auch nachteilige Auswirkungen auf die Stadt durch die Zunahme des Verkehrs. Die prognostizierten täglich bis zu 1200 Fahrzeuge, darunter 440 Lastwagen, bezögen sich aber auf das gesamte Gewerbegebiet Sehnde-Ost und nicht nur auf Delticom, hatte die Stadt aber jüngst klargestellt.

Weiteres Thema ist die Verlagerung des Schulkindergartens an die Astrid-Lindgren-Schule ab dem neuen Schuljahr 2021/2022. Der Schulbezirk für den Schulkindergarten umfasst das gesamte Stadtgebiet, derzeit ist er an der Grundschule Breite Straße angesiedelt. Zu Beginn des letzten Schuljahres lagen nicht genug Anmeldungen vor, um den Schulkindergarten zu betreiben. Zum neuen Schuljahr soll der Betrieb nun wieder aufgenommen werden, heißt es aus dem Rathaus – obwohl die Anmeldezahlen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar seien.

Sehnde soll „Sicherer Hafen“ werden

Darüber hinaus soll der Rat die Stadt Sehnde als „Sicheren Hafen“ erklären und dafür eine Deklaration verabschieden. Die Aktivisten des Bündnisses Seebrücke setzen sich für eine Entkriminalisierung von Seenotrettung im Mittelmeer ein, heißen Flüchtlinge willkommen und wollen mehr Menschen aufnehmen, als sie laut Quote müssen. Die Sicheren Häfen sollen dabei „eine starke Gegenstimme zur Abschottungspolitik der Bundesregierung und der EU“ sein. In Neustadt hatte sich der Rat im März dagegen ausgesprochen.

Die Ratssitzung beginnt diesmal erst um 19 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde, Am Papenholz 11. Sowohl auf dem Schulgelände und im Gebäude sowie auf den Sitzplätzen besteht eine Maskenpflicht. Vor und nach dem öffentlichen Teil können Einwohnerinnen und Einwohner Fragen an den Rat und die Verwaltung stellen.

Von Oliver Kühn