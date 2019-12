Die zweite Auflage des Weihnachtsmarkts in Sehnde-Rethmar mit neuem Konzept war wieder ein Erfolg. Rund 90 Prozent der Stände waren von Vereinen oder Bürgern bestückt. Beim Weihnachtsmarkt in Höver gab es in diesem Jahr wegen des Anbaus für die benachbarte Grundschule viele Veränderungen.