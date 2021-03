Sehnde

Nach der wegen hoher Corona-Infektionszahlen abgesagten Ratssitzung im Februar kommt das Gremium nun am Donnerstag, 18. März, zu seiner ersten Sitzung in diesem Jahr und der ersten nach drei Monaten zusammen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde, Am Papenholz 11. Sowohl auf dem Schulgelände als auch im Gebäude besteht Maskenpflicht, und auch am Sitzplatz muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Auf der Tagesordnung steht etwa die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für die Verbesserung der Straßenbeleuchtung in der Kanalstraße sowie dem Birkenweg und dem Lindenweg. Dort wurden LED-Leuchten eingesetzt und die alten Holz- gegen neue Stahlmasten ersetzt. Gleiches gilt für die Hindenburgstraße, Berliner Straße und Stettiner Straße in Ilten. Auch der CDU/FDP-Antrag für eine intelligente Straßenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern in Neubaugebieten kommt zur Sprache, ebenso der Antrag von SPD-/Grünen zur Onlinetelefonausleihe in städtischen Büchereien.

Weitere Themen sind die Forderung der Sozialdemokraten zur Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes in der Stadt sowie die von Christdemokraten und Liberalen für ein neues Konzept für den Schwimmunterricht mit weiteren Angeboten. Dies soll zusammen mit den Grundschulen, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und den Sportvereinen erarbeitet werden.

Vor und nach dem öffentlichen Teil der Sitzung haben Einwohnerinnen und Einwohner die Gelegenheit, Fragen an den Rat und die Verwaltung zu stellen.

Von Oliver Kühn