Für mehr als vier Millionen Euro planen die Stadtwerke Sehnde, eine hundertprozentige Tochter der Stadt, in diesem Jahr umfangreiche Sanierungen am Abwassernetz. Dafür muss das kommunale Unternehmen ein Darlehen aufnehmen, für das die Stadt bürgen soll – durchaus zum Wohle der Sehnderinnen und Sehnder. Denn mit der Bürgschaft können die Stadtwerke kommunale Kredite mit günstigeren Konditionen als am Markt nutzen, sodass mögliche Preissteigerungen bei der Abwassergebühr und dem Trinkwasserentgelt deutlich geringer ausfallen.

„Dazu müssen Stadt und Stadtwerke eine Bürgschaftserklärung unterzeichnen“, sagt Fachdienstleiter Peter Wissmann von der Kämmerei. Seinen Angaben zufolge gehen die Stadtwerke bei der Abwasserbeseitigung von einem Darlehen in Höhe von 4,17 Millionen Euro aus, beim Trinkwasserbereich von 460.000 Euro. Maximal 80 Prozent davon darf die städtische Tochter über die Bürgschaft absichern, sodass sich der Betrag für beide Bereiche auf gut 3,7 Millionen Euro summiert. Über diesen Vorschlag der Verwaltung stimmen am Donnerstag, 17. Februar, die Ratsmitglieder in der Sitzung ab. Wissmann geht von einer breiten Zustimmung aus, weil die Stadt dieses Verfahren in der Vergangenheit bereits praktiziert hatte – zum Nutzen der Stadtwerke-Kunden. Anschließend muss die Kommunalaufsicht der Region den Vertrag noch prüfen und genehmigen.

Wie geht es mit den Feuerwehrhäusern weiter?

Außerdem entscheiden die Kommunalpolitiker darüber, wie die Stadt die Planungen und Arbeiten an den 13 Feuerwehrhäusern priorisiert. Dazu hatte im vergangenen Jahr bereits dreimal eine Arbeitsgruppe mit Bürgermeister Olaf Kruse (SPD), Bianca Frey, Fachdienstleiterin für Ordnung und Recht, Feuerwehrspitze, Mitgliedern der Ortsfeuerwehr und Politikern aller Fraktionen Ziel getagt. Das Ziel war, die Reihenfolge für einen möglichen Umbau oder gar Neubau der Immobilien festzulegen. „Gesetzt ist bislang nur der Neubau des Sehnder Feuerwehrhauses, aber auch dafür gibt es keinen Zeitplan“, sagt Frey. Im Oktober 2021 entschied der damalige Rat dann, dass politische Gremien die Priorisierung beschließen sollen – gleichwohl gab es in der jüngsten Sitzung des Fachausschusses Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt dann die Empfehlung, die Arbeitsgruppe wiederzubeleben.

Dieser Weg birgt aber aus Sicht der Verwaltung die Gefahr, dass mögliche Beschlüsse sich verzögern. Deshalb schlägt sie den Politikern vor, dass die Verwaltung mit der Spitze der Feuerwehr die Priorisierung übernimmt und diese anschließend politisch diskutiert und beschlossen wird. „Auf der Basis der Überlegungen aus der Arbeitsgruppe und dem Feuerwehrbedarfsplan“, sagt Frey. Ihren Angaben zufolge möchte die Stadt die Entscheidungen vor den neuen Haushaltsplanberatungen, also bis zum Sommer, herbeiführen. „Im September wird der Haushalt eingebracht, bis dahin brauchen wir die Priorisierung“, sagt die Fachdienstleiterin und fügt hinzu, es gebe inzwischen Signale aus dem Rat, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen.

Außerdem entscheiden die Politiker in der Sitzung über den SPD-Antrag, eine neue Turnhalle in Dolgen zu bauen, und über eine Aufstockung der Stellen im Fachdienst Ordnung und Recht. Zudem stellt die Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf den Gleichstellungsbericht vor. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der KGS-Mensa, Am Papenholz 11. Vor und nach der Beratung können Einwohner ihre Fragen an die Verwaltung und den Rat richten.

Von Antje Bismark