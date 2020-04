Ein 29-Jähriger sitzt jetzt in Untersuchungshaft, weil er Ende Februar in Sehnde einen 41-jährigen Mann krankenhausreif geschlagen haben soll. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung, die Hintergründe für den Angriff sind aber immer noch unklar. Der Verdächtige stellte sich auf der Wache in Lehrte.