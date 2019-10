Sehnde

Das Sehnder Rathaus bekommt eine neue Internet-Verkabelung. Mindestens 100.000 Euro kostet das Projekt, dem der Rat der Stadt bereits zugestimmt hat.

Als das Sehnder Rathaus vor 43 Jahren errichtet wurde, dachte noch niemand an Internet-Anschlüsse. Die ersten Büros wurden erst Jahre später verkabelt. Das geschah durch Kupferleitungen, die durch die Decken gezogen und in einen Serverraum geführt wurden. Je nach Bedarf kamen immer mehr Computer hinzu, „In vielen kleinen, nicht aufeinander abgestimmten Einzelprojekten“, wie es in einer Vorlage der Stadtverwaltung für den Rat beschrieben wird. Das Ergebnis: „Das System entspricht nicht mehr den aktuellen Standards und beinhaltet keine Reservekapazitäten.“

Netz im Rathaus ist oft überlastet

Das interne Netz sei oft überlastet, was die Arbeit verlangsame und Personal binde, heißt es im Rathaus. Die vorhandene Verkabelung verhindere ein effizientes Arbeiten. Außerdem entspreche sie nicht mehr den aktuellen Brandschutzbestimmungen. Das gelte sowohl für die Seitenkanäle in den Räumen als auch für die Leitungen in den Flurdecken.

Um Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit des Kabelnetzes zu verbessern, soll deshalb nun ein komplett neues System installiert werden. Diese Position hat sich der Rat zu eigen gemacht und die Verwaltung beauftragt, einen entsprechenden Auftrag auszuschreiben und möglichst noch in diesem Jahr zu vergeben. Die auf 100.000 bis 130.000 Euro geschätzten Kosten sollen mit dem Haushalt für 2020 bereitgestellt werden.

Das ist aber nicht die einzige Investition im Rathaus. Dazu kommen noch eine Million Euro zum Einbau einer Fangvorrichtung für die Aufzüge und den Bau eines weiteren Fluchttreppenhauses.

Von Thomas Böger