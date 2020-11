Bilm

Es fiel das Wort Urgestein – doch es war nicht despektierlich gemeint, sondern anerkennend: Der CDU-Ratsherr Bernd Ostermeyer ist von Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD) für sein langjähriges Engagement im Rat der Stadt geehrt worden. Ostermeyer gehört dem Gremium bereits seit 15 Jahren an. Dafür erhielt er nicht nur von der Stadt eine Urkunde. Auch der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund, dessen Präsident Marco Trips zufällig ein Sehnder ist, würdigte seine Arbeit mit einer Urkunde und der bronzenen Ehrennadel.

Eingestiegen in die Ratspolitik war Ostermeyer am 28. April 2005, damals als Nachrücker für Altbürgermeister Carl Jürgen Lehrke, der zu diesem Zeitpunkt sein Amt als erstes hauptamtliches Stadtoberhaupt angetreten hatte. Seit dieser Zeit saß der 59-Jährige außerdem in den Ausschüssen für Jugend und Prävention, Innere Dienste und Ordnung, Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung sowie aktuell im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt.

Anzeige

Laufbahn begann vor 29 Jahren

Doch Ostermeyers kommunalpolitische Laufbahn reicht noch viel weiter zurück. Seit 1991 und damit bereits seit 29 Jahren sitzt er auch im Ortsrat Bilm, und seit 19 Jahren vertritt er die Interessen seines Dorfes als Ortsbürgermeister. Für sein ehrenamtliches Engagement wurde der Bilmer bereits mehrfach geehrt.

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn