Sehnde

Das politische Leben in Sehnde läuft wegen der Corona-Pandemie weiterhin auf Sparflamme. Jetzt hat Bürgermeister Olaf Kruse die für Donnerstag, 11. Februar, geplante Ratssitzung abgesagt. Das Treffen wird auch nicht als Videokonferenz stattfinden. Zum nächsten Mal kommt der Rat voraussichtlich erst am 18. März zusammen.

Auch die für Mittwoch, 3. Februar, vorgesehene Sitzung des Fachausschusses für Schule, Sport, Kultur und Soziales findet nicht statt. Der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss wird besonders wichtige Beschlüsse in einer Videokonferenz am Montag, 8. Februar, absegnen. Ob die für Dienstag, 16. Februar, vorgesehene Sitzung des Sehnder Ortsrats in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule stattfinden wird, ist noch unklar.

In den vergangenen Monaten hatten die politischen Gremien im Stadtgebiet nur sehr selten getagt. Der Rat der Stadt war vom Saal im Rathaus in die KGS-Mensa ausgewichen, weil dort die Corona-Abstände besser einzuhalten sind.

Von Achim Gückel