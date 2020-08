Sehnde

Eine 21-Jährige und ihre zwei Begleiter sind am Donnerstagabend an der Bushaltestelle Zuckerfabriksweg Opfer eines Raubes geworden. Zwei unbekannte Männer bedrohten das Trio und erbeuteten eine Tragetasche, welche die junge Frau bei sich trug. Nennenswerte Beute machten die Täter aber nicht. In der Tasche befanden sich laut Auskunft der Lehrter Polizei keine Wertgegenstände, sondern nur Badesachen.

Die 21-Jährige und ihre 19 und 29 Jahre alten Begleiter waren am Donnerstagabend vom Schwimmen gekommen und hatten gegen 20.45 Uhr an der Haltestelle auf den Bus der Linie 800 gewartet. Dort traten die zwei Räuber auf die Frau zu, einer zückte ein etwa 20 Zentimeter langes Messer mit Wellenschliff und forderte die 21-Jährige auf, ihre Tasche herausgeben. Der Unbekannte drohte auch den Begleitern der Frau und zwang sie unter Vorhaltung des Messers, sich still auf die Bank der Haltestelle zu setzen.

Opfer rufen vom Bus aus die Polizei

Als der Bus um 20.49 Uhr vorfuhr, forderten die Täter ihre drei Opfer auf, einzusteigen und mitzufahren. Das taten die junge Frau und ihre Begleiter. Vom Bus aus riefen sie die Polizei an, doch als Beamte an der Bushaltestelle eintrafen, waren die Räuber schon über alle Berge.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung und hofft darauf, dass Augenzeugen etwas zu der Tat an der Haltestelle sagen können. Das Kommissariat in Lehrte ist unter Telefon (05132) 8270 erreichbar.

So waren die Täter gekleidet

Die beiden Täter haben nach Angaben der Opfer untereinander in einer osteuropäischen Sprache gesprochen. Beide sind schlank und 1,75 bis 1,85 Zentimeter groß. Zur Tatzeit trugen sie schwarze Handschuhe. Einer der Unbekannten war mit einer kurzen grünen Hose und einem grauen Shirt sowie einem schwarzen Käppi mit Nike-Aufdruck bekleidet. Der zweite Mann trug eine lange Adidas-Hose und ein schwarzes Shirt. Er hat einen Oberlippenbart und eine Narbe unter dem rechten Auge. Bei dem Messer, dass bei dem Raub zum Einsatz kam handelte es sich nach bisheriger Einschätzung der Polizei möglicherweise um ein Küchenmesser.

Von Achim Gückel