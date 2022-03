Köthenwald

Brennendes Laub hat am Montagabend für einen großen Feuerwehreinsatz beim Klinikum Wahrendorff gesorgt. Der Rauch des Feuers zog in den Keller eines Gebäudes, Personal des psychiatrischen Krankenhauses setzte daraufhin umgehend einen Alarm ab. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach Angaben der Feuerwehr niemand. Über einen möglichen Sachschaden gibt es keine Angaben. Während des aufwendigen Feuerwehreinsatzes musste die Bundesstraße 65 in Köthenwald gesperrt werden.

Laut Feuerwehr ging die Alarmierung gegen 18.45 Uhr ein. Die Ortsfeuerwehren aus Sehnde, Ilten, Bilm und Höver fuhren daraufhin nach Köthenwald. Die Sehnder, die sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Übungsfahrt befanden, erreichten die Einsatzstelle schon nach wenigen Minuten. Ein Trupp unter Atemschutz rückte in den verrauchten Keller vor und fand auch das Laub, das sich in einem Lichtschacht entzündet hatte und durch ein gekipptes Kellerfenster in das Gebäude gedrungen war. Den Schwelbrand konnten die Einsatzkräfte schnell löschen. Danach bliesen die Einsatzkräfte den Brandrauch mithilfe eines Drucklüfters aus dem Gebäude.